Kommentar Integration ehrlich und nüchtern diskutieren

Es ist befremdlich: Eine klare Mehrheit der Deutsch-Türken, die abgestimmt hat, war für Erdogans Allmachtsplan. Für einen Autokraten, der die Demokratie in der Türkei entkernen und die Todesstrafe wieder einführen will. Was läuft da falsch, fragt SWR-Redakteur Mathias Zahn.

Die Erdogan-Fans unter den Deutsch-Türken genießen bei uns alle Vorzüge einer freiheitlichen Demokratie und stimmen für deren faktische Abschaffung in der Türkei. Natürlich darf jeder abstimmen wie er will. Aber das Ergebnis zeigt, dass viele Deutsch-Türken das deutsche Grundgesetz wenig zu schätzen scheinen. Die Meinungsfreiheit wird in Deutschland selbstverständlich in Anspruch genommen – und in der Türkei ist es okay, wenn Erdogan politische Gegner mundtot macht und Journalisten einsperrt.