Kommentar | Fahrverbot für alte Dieselautos in Stuttgart Pendler brauchen Lösungen

In Stuttgart soll es bei Feinstaubalarm ab 2018 ein Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge geben. Warum dies nur ein Teil der Lösung ist, erklärt Werner Eckert aus der SWR-Redaktion Umwelt.

Für unseren Kommentator sind Fahrverbote nicht ausreichend

Mit Kosmetik kann man keine Falten glätten - nur zuschmieren. Was bisher in Stuttgart gegen den Feinstaub unternommen wurde, war Kosmetik: Die dezente Bitte, das Auto stehen zu lassen oder kein Feuer zu machen. Aufforderungen wie diese lösen die Probleme einer Großstadt nicht.

Fahrverbote mussten kommen

Es war so klar wie Kloßbrühe, dass drastische Fahrverbote dazugehören, wenn die Stadt wirklich auf Dauer die Luftbelastung auf ein erträgliches Maß reduzieren will. Blaue Plakette oder ein Verbot für Diesel unter der Abgasnorm Euro 6 – das kommt auf das Gleiche heraus. Mit Plakette kontrolliert es sich nur leichter. Klar ist auch: Bei Feinstaubalarm wird das Fahrverbot alleine nicht ausreichen. Solange täglich derart viele Autos in die Innenstadt von Stuttgart fahren, wird das nichts.

Verbote sind nur ein Teil der Lösung

Auf der einen Seite bedeutet das: Es kommen auch noch höhere Parkgebühren, Tempolimits und andere Daumenschrauben auf die Fahrer zu – auf der anderen Seite brauchen die Pendler aber auch Lösungen. Also einen besseren Nahverkehr und Unterstützung für kreative Ansätze wie Home-Office und Fahrgemeinschaften. Das muss zusätzlich kommen. Denn Verbote sind immer die zweitbeste Lösung.

Klage beschleunigte Veränderung

Wahr ist aber auch: Ohne Druck durch die Klage der Deutschen Umwelthilfe wäre es in Stuttgart mit immer dickerem Make-Up weiter gegangen. Veränderungen in diesem Umfang sind nicht populär. Keine Kommune macht das mal eben so. Das sieht man auch daran, dass andere Städte weiter auf Zeit spielen.

Feinstaub gibt es nicht nur in Stuttgart

Auch in Koblenz, Ludwigshafen, Heilbronn und Ludwigsburg beispielsweise gibt es dauerhaft Probleme mit Feinstaub beziehungsweise Stickstoffdioxid. Und natürlich in Mainz und Reutlingen – dort wird es wohl als nächstes ernst. In diesen Städten laufen bereits Gerichtsverfahren.