Kommentar Die Stunde der Diplomaten

Keine Frage: Die Türkei handelt alles andere als diplomatisch. Auf die Absage von Wahlkampfauftritten Erdogan-Getreuer in Deutschland reagiert sie beleidigt. Wenn Justizminister Bozdag nicht in Gaggenau auftreten darf, will er auch nicht mit seinem deutschen Kollegen Maas sprechen. Und mehr noch: Die Regierung in Ankara ist mit massiven Vorwürfen bei der Hand.