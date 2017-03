Kommentar | Alterspräsident künftig nach Dienst-Alter "Lex AfD" ein durchschaubarer Trick

Die Große Koalition will die Regeln dafür ändern, wie der Alterspräsident im Bundestag bestimmt wird. Warum dieser Vorschlag jetzt kommt, ist für unseren Korrespondenten Stephan Ueberbach völlig klar.

Künftig soll der Alterspräsident im Bundestag nicht mehr die Person mit dem höchsten Alter sein, sondern derjenige, der dem Parlament am längsten angehört. Union und SPD wollen diesen Vorschlag des derzeitigen Alterspräsidenten Norbert Lammert (CDU) noch vor der Bundestagswahl am 24. September umsetzen. Wenn die AfD in den nächsten Bundestag gewählt wird, könnte deren Bundesvize Alexander Gauland nach den bisherigen Vorgaben Alterspräsident werden.