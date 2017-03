Klage wegen Merkel-Selfie Keine einstweilige Verfügung gegen Facebook

Anas Modamani lebte als Flüchtling in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Berlin, als im September 2015 Angela Merkel zu Besuch kam. Modamani nutzte die Gelegenheit für ein Selfie mit der Kanzlerin und lud es bei Facebook hoch.

Als an Weihnachten in Berlin ein Obdachloser angezündet wurde, stellte ein Facebook-Nutzer durch eine Bild-Collage die Täterschaft Modamanis in den Raum - genauer: in Facebook. Dort wurden und werden diese Collagen bis heute geteilt - trotz Hinweisen und Beschwerden.