Klage wegen Fake-News auf Facebook Merkel-Selfie soll weg

Bei Facebook kann man auf unliebsame Meldungen, Lügen und Beleidigungen hinweisen - doch oft ohne Folgen. Das könnte sich mit dem Prozess, der am Montag vor dem Landgericht Würzburg beginnt, ändern.

2014 entschied der Europäische Gerichtshof, dass die Suchmaschine Google bestimmte Inhalte auf Verlangen eines Betroffenen löschen muss. Ein Spanier wollte seine unglückselige Vergangenheit nicht auf alle Zeiten für jedermann auffindbar wissen. Seitdem hat Google das Löschen systematisch als Kundenservice aufgebaut. Auch bei Facebook ist es möglich, Posts zu melden. Das bleibt jedoch häufig ohne Folgen. Möglicherweise ändert sich das mit dem Würzburger Prozess gegen Facebook - er findet schon jetzt weltweit Beachtung.

Wehren gegen Fake-News

Anas Modamani lebte als Flüchtling in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Berlin, als im September 2015 Angela Merkel zu Besuch kam. Modamani nutzte die Gelegenheit für ein Selfie mit der Kanzlerin und lud es bei Facebook hoch. Dann verlor er die Kontrolle über das Bild: Nach einem Terroranschlag wenige Wochen später taucht das Selfie mit Kanzlerin zusammen mit dem Bild eines der getöteten Attentäter auf - Unterschrift: "Dumm, dümmer, Angela: Hat Merkel ein Selfie mit einem der Brüssel-Attentäter gemacht?"

Bild-Collage mit falscher Anschuldigung

Anas Modamani (Archivbild)

Als an Weihnachten in Berlin ein Obdachloser angezündet wird, stellt ein Facebook-Nutzer durch eine Bild-Collage die Täterschaft Modamanis in den Raum - genauer: in Facebook. Dort wurden und werden diese Collagen bis heute geteilt - trotz Hinweisen und Beschwerden.

Dagegen will sein Anwalt, Chan-ju Jun aus Würzburg nun vorgehen: "Wir sind der Meinung, dass Facebook die verleumderische Darstellung überall entfernen muss, denn wir sind gar nicht in der Lage herauszufinden wo es überall ist. Erst in dieser Woche haben wir ein weiteres Posting gefunden, wo das Bild über 500 Mal geteilt worden ist. Wir möchten natürlich, dass dieses Bild überall auf dem Portal entfernt wird und dass Facebook Maßnahmen ergreift, dass es nicht mehr erneut hochgeladen wird."

Anwalt: Facebook muss sich dem deutschen Recht stellen

Schon die Tatsache, dass es wegen dieses Streits überhaupt zu einem Verfahren vor einem deutschen Gericht kommt, hat weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Denn bisher hat sich der milliardenschwere Konzern mit Europa-Hauptquartier in Irland immer wieder der juristischen Verfolgung entzogen.

Eine Begründung sei gewesen, man spreche im Konzern kein Deutsch, berichtet Anwalt Chan-ju Jun auf seiner Webseite: "Facebook soll sich nach unserer Auffassung endlich dem deutschen Recht stellen und das einhalten. Das sieht vor, dass man mindestens ab Kenntnis-Erlangung rechtswidrige Inhalte entfernt. Es ist für uns nicht nachvollziehbar warum Facebook noch heute darauf beharrt, die verleumderischen Darstellung unbedingt zeigen zu müssen."

Fake-Account bliebt ohne Strafverfolgung

Dass dies kein Einzelfall ist, belegt die Leidensgeschichte von Bernd Engesser aus Kirchzarten bei Freiburg: Engessers Name wurde von Unbekannt dazu missbraucht, bei Facebook ein Profil anzulegen. Der falsche Engesser postete dann rechtspopulistische Ansichten, was den echten Engesser ärgerte. Er meldete Facebook das Fakeprofil und erstattet Strafanzeige gegen Unbekannt. Facebook nahm die Seite zwar herunter, reagierte aber nicht auf die Frage, mit welcher E-Mail sie angemeldet wurde. Eine Strafverfolgung blieb aus.

Justizminister Maas: Facebook nimmt seine Nutzer nicht ernst genug

Heiko Maas (Archivbild)

Solche Zustände hält Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) für unhaltbar. Vor mehr als einem Jahr hat sein Ministerium eine Task Force Facebook gebildet und Daten zusammengetragen - etwa darüber, wie viele Löschanträge von Nutzern der Konzern tatsächlich umsetzt: "... und dabei festgestellt, dass lediglich 46 Prozent der Posts die gemeldet worden sind, auch gelöscht worden sind", sagte Maas dem NDR-Medienmagazin Zapp.

Zudem sei aufgefallen, dass solche Meldungen, auf die Organisationen hingewiesen hätten, mit denen die Task Force zusammenarbeite - wie etwa Jugendschutz.net oder die Freiwillige Medien Selbstkontrolle - fast vollständig gelöscht worden seien. "Insofern sieht man, glaube ich, ein bisschen wo das Problem ist: Das besteht darin, dass Facebook seine eigene Nutzer nicht ernst genug nimmt", so Maas, der auch Verbraucherschutzminister ist.

Facebook lässt sich nicht in die Karten schauen

Zwar hat Facebook seitdem einen weiteren Schritt getan und kauft nun bei Arvato Bertelsmann die Dienstleistung ein, Meldungen aufzunehmen, sie zu bewerten und gegebenenfalls Inhalte zu löschen. Außerdem werde man seine Algorithmen so ändern, dass sich Falschmeldungen nicht mehr so leicht verbreiten können, hieß es aus der Firmenzentrale in Kalifornien. Wie und nach welchen Kriterien das genau geschieht, bleibt aber völlig intransparent.