Keine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsident Juncker will nicht mehr

Juncker will nicht mehr

Der Präsident der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, will keine zweite Amtszeit. Das sagte er dem "Deutschlandfunk" laut einer Vorabmeldung des Senders.

Im November 2014 trat der frühere Ministerpräsident von Luxemburg sein Amt an der Spitze der Brüsseler Behörde. Der Kommissionspräsident ist für fünf Jahre gewählt. Doch darüber hinaus möchte Juncker offenbar nicht mehr. Er werde "nicht noch einmal antreten", sagte er in dem Interview, das am Sonntag ausgestrahlt wird.