Karrierecoach: Wie entschuldige ich mich richtig? "Die erste Reaktion ist entscheidend"

Nach dem rabiaten Rauswurf eines Fluggastes hieß es für United Airlines zuallererst: Schadensbegrenzung. Das Video, wie ein Arzt mit blutender Nase aus der Maschine gezerrt wurde, ging um die Welt, die Empörung war groß. Doch anstatt sich sofort zu entschuldigen hatte United-Chef Oscar Munoz in einer internen Mail zunächst seine Mitarbeiter verteidigt und erklärt, sie hätten sich richtig verhalten.

In der zweiten öffentlichen Erklärung kam eine eher lapidare Entschuldigung - dafür, dass man den Passagier neu unterbringen musste. Das konnte die Empörung über den Vorfall nicht wirklich besänftigen. Dann sollte es seine dritte Erklärung richten, in der Munoz von einem schrecklichen Ereignis sprach, die volle Verantwortung übernahm und sagte, dass sich so ein Vorfall nie wiederholen dürfe.