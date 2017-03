Jahrestag des Germanwings-Absturzes "Jeden Tag denken wir an die Katastrophe"

Zwei Jahre nach dem Germanwings-Absturz ist im Gymnasium in Haltern wieder Alltag eingekehrt, trotzdem ist das Unglück jeden Tag präsent. 18 Schüler und Lehrer waren damals ums Leben gekommen. Der Schulleiter berichtet, wie wichtig Erinnerungen und Gedenken sind.

Gedenktafel am Joseph-König-Gymnasium in Haltern am See für die Opfer des Germanwings-Absturzes

Der Co-Pilot Andreas Lubitz hatte am 24. März 2015 einen Airbus der Fluglinie Germanwings in den französischen Alpen gegen ein Felsmassiv gesteuert und mit sich 149 Menschen in den Tod gerissen. An Bord waren auch 16 Schüler und zwei Lehrerinnen des Joseph König-Gymnasiums im nordrhein-westfälischen Haltern am See. Die Gruppe war auf dem Rückweg von einem Schüleraustausch in Spanien. Mit dem Schulleiter des Gymnasiums, Ulrich Wessel, hat SWR-Redakteur Andreas Böhnisch gesprochen.

Wie stark kommen diese schrecklichen Erinnerungen heute zwei Jahre nach der Katastrophe bei Ihnen wieder hoch?

Jahrestage sind natürlich immer wieder Tage, an denen man besonders der Katastrophe gedenkt. Wenn ich ehrlich bin, vergessen ist die Katastrophe natürlich nicht. Sie ist jeden Tag im Schulleben zu spüren, sie ist jeden Tag da und es gibt keinen Tag, an dem wir nicht an die Katastrophe von damals denken.

Ist für heute eine Art Gedenkfeier am Joseph-König-Gymansium geplant?

Ja, wir sind mit allen 1.200 Schülern und allen 100 Kollegen auf dem Schulhof, dort ist eine Gedenkfeier. Momente des Gedenkens sind ein wichtiger Teil unseres Schullebens geworden. Dennoch haben wir es geschafft, zu einem Schulleben zurückzukehren, in dem die Erinnerung zwar einen festen Platz hat, in dem die Schüler aber auch die Erfahrung eines normalen Schullebens machen.

Trotz dem Unglück von 2015 halten Sie an dem Schüleraustausch mit den Spaniern fest. Ist das ein wichtiges Signal für die Schule, um die Katastrophe zu verarbeiten?

Schulleiter Ulrich Wessel des Joseph-König-Gymnasiums in Haltern am See

Erst vor drei Tagen sind 23 Schüler unserer Schule mit zwei Lehrern aus Spanien zurückgekehrt. Ich bin damals am Tag nach der Flugkatastrophe von einem spanischen Journalisten gefragt worden, ob ich an dem Austausch festhalten werde. Wir halten an diesem Austausch fest, weil die Katastrophe gerade auch zwischen unseren beiden Schulen ein enges Band der Verbundenheit geschaffen hat und deshalb bin ich auch bei der Wiederaufnahme im letzten Jahr mit nach Spanien geflogen, um einfach auch das Zeichen zu setzen, wie wichtig mir dieser Austausch ist.

Nach dem Absturz haben Sie dafür gesorgt, dass an der Schule und auf dem Friedhof in Haltern am See Erinnerungsorte geschaffen wurden. Welche Bedeutung haben diese Orte?

Jean Paul hat einmal gesagt: "Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können." Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns erinnern, dass wir uns, an unsere Kolleginnen erinnern, an die Mitschüler. Wir haben auf dem Schulhof 18 Bäume gepflanzt. Im Eingangsbereich unserer Schule hängen die Namen alle derer, die nicht aus Spanien in unsere Schulgemeinde zurückkehren durften. Neben den Bäumen draußen ist auch eine Gedenktafel.

Zusätzlich haben wir auch einen Gedenkraum mit ganz vielen persönlichen Briefen, Bildern und Erinnerungen geschaffen und in der Nähe dieser Gedenktafel draußen, da stehen Sitzbänke. Auf diesen sitzen in den Pausen Schüler und reden und lachen und die Verstorbenen gehören wie selbstverständlich dazu. Das habe ich mir immer gewünscht, dass wir wieder zum Schulleben zurückkehren, aber aus einer würdigen Erinnerung heraus und nicht um den Preis des Vergessen und des Verdrängens willen.

Die Familie des Co-Piloten der German-Wings-Maschine bezweifelt, dass ihr Sohn den Airbus vorsätzlich zum Absturz gebracht hat und will heute eine Pressekonferenz geben. Was geht in Ihnen vor, wenn Sie diese Sicht der Dinge auf das schreckliche Ereignis hören?

Ich denke da vor allem an die Eltern, denen natürlich einiges zugemutet wird. Die Motivation des Vaters kenne ich nicht. Es gibt verschiedene Arten des Umgangs mit der Trauer. Vielleicht auf verschiedene Arten Realitäten wahrzunehmen oder auch nicht wahrzunehmen. Das diese Pressekonferenz just an diesem Zeitpunkt ist, zeitgleich zu den Gedenkveranstaltungen in Le Vernet, in Haltern oder wo auch immer – das ist sicherlich nicht sehr glücklich.