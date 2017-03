Jahrestag der Katastrophe Wie Fukushima die Welt verändert hat

Der GAU im japanischen Atomkraftwerk Fukushima liegt sechs Jahre zurück. Mittlerweile haben viele Länder Konsequenzen aus der Katastrophe gezogen, und der Vormarsch der Atomkraft ist weltweit ins Stocken geraten.

Die hochradioaktive Strahlung der Atomruine erreichte im Februar höhere Werte als je zuvor.

Am 11.3.2011 löste ein Erdbeben in Japan schwere Verwüstungen aus, und ein anschließender Tsunami führte unter anderem zum Größten anzunehmenden Unfall, dem GAU, im Atomkraftwerk Fukushima. Vor Ort hatte das Unglück katastrophale Folgen, und rund um den Globus zog es Konsequenzen nach sich. Besonders deutlich wird das in Deutschland. Hier läutete Fukushima eine Wende in der Energiepolitik ein.

Wo steht die Kernkraft heute?

In Neckarwestheim geht Ende 2022 das letzte Atomfeuer aus, Philippsburg macht 2019 dicht. Schon heute wird mit Erneuerbaren Energien in Deutschland mehr Strom produziert als Kernkraftwerke je produziert haben. Ab 2023 soll Deutschland dann AKW-freie Zone sein.

Ein solcher Voll-Ausstieg ist einzigartig auf der Welt. Nur in Japan - unter dem Druck der öffentlichen Meinung nach dem Fukushima-GAU - ging es noch schneller. Aber auch sonst ist die Atomkraft weltweit nicht wirklich auf dem Vormarsch.

Die Flotte altert

Der Bauboom der 1970er Jahre war einzigartig. Seitdem altert die Flotte vor sich hin. Frankreich erlebt gerade, was es bedeutet, wenn Reaktoren in die Jahre kommen. Global werden im kommenden Jahrzehnt wohl 187 Meiler aus Altersgründen vom Netz genommen. Das ist fast die Hälfte aller Kernkraftwerke. Und die oft beschworene Renaissance seit 2010 reicht gerade, um die Abschaltungen auszugleichen. Zudem konzentriert sie sich überwiegend auf China. Und China investiert bereits mehr Geld in Erneuerbare als in jede andere Energieform.

Versuche, in Europa neue Atomkraftwerke zu bauen, sind rar. Flammanville 3 in Frankreich und Olikilouti 3 in Finnland hängen Jahre hinter dem Zeitplan her. Großbritannien hatte den Bau von Hinkley Point C finanziert, doch seit dem Brexit ist unklar ob die Finanzierung noch steht.

Südwesten bei Endlagersuche wieder im Rennen

Die Internationale Energieagentur hofft, dass Atomkraftwerke weltweit ihren Anteil an der Stromproduktion bis 2040 von 11 auf 18 Prozent steigern. Sie stoßen kein klimaschädliches Co2 aus, so das Argument - und anders sei der Klimawandel nicht zu stoppen. Um einen solchen Anteil zu erreichen, müssten jährlich rund 30 Blöcke ans Netz gehen.

Was auf jeden Fall auch in Deutschland noch lange bestehen bleibt, das sind die strahlenden Reste der friedlichen Nutzung der Kernenergie. Gerade erst ist die Suche nach einem Endlager in Deutschland wieder auf neue gesetzliche Füße gestellt worden. Gorleben schien weit weg. Jetzt aber kommen neben den Salzstöcken Norddeutschlands eben auch wieder Granit und Tongestein in Frage, und damit ist auch der Südwesten wieder im Rennen.