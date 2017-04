Interview zur Frankreich-Wahl "Macht Macron das Rennen, Herr Wickert?"

Ulrich Wickert war viele Jahre Tagesthemen-Moderator und gilt als ausgesprochener Frankreich-Kenner. Der SWR hat mit ihm über seine Erwartungen gesprochen.

Frankreichkenner Ulrich Wickert ist bezüglich der Stichwahl guten Mutes.

Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen, Europa-Befürworter gegen Europa-Kritikerin, Weltoffenheit gegen Abschottung - das ist die Wahl, die die Franzosen in zwei Wochen haben bei der Stichwahl um das Präsidentenamt. Wickert war lange für die ARD als Korrespondent in Paris. Was den Sieg von Macron über Le Pen angeht, ist er sich seiner Sache sehr sicher.

Alle gehen jetzt davon aus, dass Macron in zwei Wochen das Rennen machen wird. Sie auch, Herr Wickert?

Ich bin mir eigentlich sehr sicher. Das fängt ja damit an, dass es gestern Abend in Frankreich schon Umfragen gegeben hat, die Macron mit 62 oder 64 Prozent vorne sehen. Aber warum bin ich mir sicher? Das liegt daran, dass ich das französische Wahlverhalten sehr gut kenne. Ich habe seit 1969 alle Präsidentschaftswahlen journalistisch begleitet.

Wir haben ja gesehen gestern Abend: François Fillon, also der konservative Kandidat, Alain Juppé, der ehemalige konservative Premierminister und Jean-Pierre Raffarin, der ehemalige konservative Premierminister haben dazu aufgerufen, Macron zu wählen. Benoît Hamon, der unterlegene sozialistische Kandidat, hat gesagt: "Wir wählen Macron." Das heißt, es gibt also schon eine ganz große Bewegung: Wählt Macron!

Wäre denn Macron ein guter Präsident für Frankreich?

Ich glaube, dass Macron ein guter Präsident sein wird. Erstens für uns Deutsche, weil er mit Deutschen zusammen Europapolitik betreiben will und zwar so - in unserem Sinne - dass er aber auch ein guter Präsident für Frankreich sein wird. Ich habe das Glück gehabt, ihn vor zwei Jahren mal bei einem kleinen Abendessen kennen zu lernen und war begeistert davon, wie unideologisch er ist.

Er gehört ja auch keiner Partei an und er sieht die Probleme Frankreichs ganz klar. Erstens die wirtschaftlichen Probleme: Es muss dort eine Liberalisierung im Arbeitsrecht geben. Zum Zweiten gibt es Bildungsprobleme und drittens - das ist etwas ganz Wichtiges, weil wir das von hier aus nicht sehen: es gibt im Staatssystem unglaublich viele Probleme, weil Frankreich sehr viel mehr durch den Staat reguliert als wir. Es ist geht dort also noch bürokratischer zu, als bei uns. Und er will den Staat zurückfahren. Das Gute ist, er muss nicht auf einen linken Flügel oder einen rechten Flügel in der Partei achten. Er muss nur sehen, dass er bei den Parlamentswahlen im Juni eine Konstellation hinbekommt, die ihn regieren lässt.

Lassen Sie uns noch kurz auf die etablierten Parteien schauen. Die sind gestern ja ziemlich abgeschmiert. Erstmals seit 60 Jahren werden sie nicht den Präsidenten in Frankreich stellen. Woran liegt das?

Die haben abgewirtschaftet und ganz besonders die beiden letzten Präsidenten. Der von einer Profilneurose getragene Nicolas Sarkozy hat viel geschwätzt, aber wenig getan. Und der von Profillosigkeit getragene François Hollande hat auch nichts getan. Und sehen sich die Leute plötzlich mitten in einer Identitätskrise. Das ist mit das Schwierigste, was ein Volk ertragen muss. Und in dieser Krise haben beide großen Bereiche versagt. Der Tenor: Wir müssen jetzt neu wählen.

Die einen haben dann aus Protest Le Pen oder Mélenchon gewählt. Aber diejenigen, die frei sind von Ideologien und auch die gebildeteren Schichten, die haben eben Macron gewählt, weil er Hoffnung verspricht.