Interview zum ARD Faktenfinder "Wir wollen auf Fake News reagieren"

"Fake News" sind in aller Munde. Die ARD will etwas gegen Falschmeldungen tun und hat einen Faktenfinder Online gestellt. Der SWR hat mit dem Journalisten Patrick Gensing, einem der Köpfe hinter dem Projekt, gesprochen.

Was gab es am ersten Tag schon zu dementieren?

Wir haben heute noch nichts dementiert, weil wir noch nicht die Nachrichten gesehen haben, die unbedingt die Relevanz haben, dass wir sie dementieren müssten. Gestern zum Beispiel schwirrte durchs Netz das Gerücht, dass der Comedian Mario Barth verstorben sei. Aber das war so offensichtlicher Unfug, dass wir dann das Ganze nicht noch aufwerten wollen, indem wir es aufgreifen. Was wir auf der Seite haben ist eine Anleitung, wie auch die Nutzer Fake News selbst erkennen können.

Wie spüren Sie Falschmeldungen auf, bei welchen Dingen wird Ihr Team hellhörig?

Es gibt einige Online-Seiten, die sich Nachrichtenprojekte nennen, die eine sehr klare politische Leitlinie haben. Sie sind dafür bekannt, dass sie es mit der Wahrheit nicht ganz so genau nehmen, weil sie eben ihre eigene Agenda durchdrücken wollen. Das funktioniert zumeist so, dass wahre Begebenheiten genutzt werden, um sich darum herum eine Geschichte auszudenken, und um die wahre Begebenheit so zur eigenen politischen Agenda passend zu machen.

Das sind Seiten, die wir uns anschauen. Es gibt auch Seiten, auf denen werden wirklich explizit Fake News veröffentlicht, das heißt, es soll dann teilweise ein Spaß sein. Es gibt aber auch Politiker mit politische Agitationen und Propaganda, die sehr hart an Fake News grenzen.

Wie erreichen Sie die Leute, die tatsächlich anfällig sind für Lügengeschichten?

Wir haben über die Tagesschau eine große Reichweite. Das heißt, wenn wir sehr relevante Geschichten haben, spielen wir die über Faktenfinder.Tagesschau.de aus. Wir haben auch die Möglichkeit, in den Fernsehbeiträgen entsprechende Inhalte unterzubringen, wenn das passt und wir spielen das auch über unsere Social-Media-Kanäle aus. Das ist ja eigentlich der Ort, wo die Fake News sich verbreiten und dort wollen wir auch hin, indem wir dort unsere Inhalte ausspielen.

Im Moment gibt es auf Faktenfinder.de noch keine großen Rubriken zum Auswählen. Werden Sie die Geschichten auch in Themen einteilen in Zukunft, damit man besser findet, was man sucht?

Das Projekt hat heute eigentlich erst seine Arbeit aufgenommen. Gestern hat es offiziell begonnen, das heißt, wir sind wirklich noch ganz am Beginn. Wir werden möglicherweise Rubriken einführen. Wir haben uns dafür Platz freigehalten, aber erst einmal geht es darum, dass wir hintergründig erklären wollen, wovon wir eigentlich sprechen. Was sind Fake News überhaupt, wie kann man sie erkennen, seit wann gibt es das Phänomen eigentlich schon?

Das ist ja auch nichts ganz Neues und damit fangen wir erst einmal an. Wir wollen auch sehr stark darauf schauen, was die Kollegen in den ARD-Studios erleben, was die uns für Rückmeldungen geben. Wir wollen auch schauen, was die Zuschauer und was die Nutzer uns für Rückmeldungen geben, welche Themen sie besonders beschäftigen, auf welche gezielte Falschmeldungen im Netz sie eigentlich stoßen.

Ihr Angebot kommt pünktlich zum Wahlkampf. Welchen Ausschlag hat denn die bevorstehende Bundestagswahl gegeben, die Seite jetzt zu starten?

Das ist eigentlich der entscheidende Punkt, dass wir zur Bundestagswahl tatsächlich vorbereitet sein wollen - seit es eine ganze Welle von Fake News gibt, die bundespolitisch relevant sind. Was wir bislang hauptsächlich beobachten sind gezielte Falschmeldungen, die eher regional für Aufsehen sorgen. Das hat meistens mit Gerüchten über Flüchtlinge zu tun.

Aber viele befürchten, dass es im Zuge des Bundestagswahlkampfes dann tatsächlich auch bundesweit relevante Falschmeldungen geben wird. So wie es schon jetzt vereinzelt solche Falschmeldungen gab, zum Beispiel Zitate gegenüber bestimmten Politiker von bestimmten Politikern. Da wollen wir tatsächlich aufgestellt sein, um dann reagieren zu können.