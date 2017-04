Interview mit Schulpsychologin Gisela Mayer Wie können Amokläufe verhindert werden?

Das Gutenberg-Gymnasium in Erfurt erinnert an den Amoklauf vor 15 Jahren als ein 19-jähriger ehemaliger Schüler 16 Menschen und zuletzt sich selbst erschossen hat. Wie kann man verhindern, dass sich so etwas wiederholt? SWR-Redakteurin Dagmar Freudenreich hat mit der Schulpsychologin Gisela Mayer darüber gesprochen. Mayer hat ihre Tochter beim Amoklauf von Winnenden vor acht Jahren verloren, sie leitet inzwischen die Stiftung gegen Gewalt an Schulen.

Frau Meyer, zu Ihnen werden Jugendliche geschickt, die aufgefallen sind, weil sie mit einem Amoklauf gedroht haben. Denen zeigen Sie dann ein Bild Ihrer Tochter und sie erzählen von ihren Plänen. Wie reagieren die Jugendlichen?

Ganz unterschiedlich. Aber ich kann sagen - und das macht diese Tätigkeit auch sinnvoll - dass die Mehrheit von ihnen erkennt, dass ein großer Unterschied besteht zwischen dem Spiel mit diesem Gedanken, dem Drohen, der virtuellen Planung eines Amoklaufs und der Realität. Wenn ich vor ihnen sitze, bin ich ein lebendiger Mensch, mit dem man spricht. Wenn sie Fotos sehen, wenn sie hören, wie ich spreche, dann wird ihnen klar, was solch eine Tat in ihrem realen Leben bedeuten könnte. Das ist der entscheidende Augenblick, in dem sie sich auch öffnen.

Ist es schwierig, einen Draht zu diesen Jugendlichen zu bekommen? Die kommen ja nicht freiwillig zu Ihnen. Die kommen, weil ein Gericht sie dazu verdonnert hat.

Das ist vollkommen richtig, das ist kein leichtes Spiel. Diese jungen Menschen kommen nicht gerne, und sie zeigen das auch in aller Deutlichkeit. Zunächst sind da Gegenwehr und Verschlossenheit. Im Allgemeinen heißt es: Diese Stunde Gespräch wird irgendwie vorübergehen. Aber nach einigen Minuten wird ihnen klar, dass es hier um etwas anderes geht. Und ich bin nicht der Richter, das mache ich auch deutlich. Wenn sie merken, dass von mir keine Gefahr droht, dann öffnen sich diese jungen Menschen. Dann wird ihnen klar, was sie mit dem, was sie so geäußert haben, eigentlich gemeint haben. Es gibt Jugendliche, die dann sagen: Bisher war das für mich wie Kino, jetzt merke ich erst, dass das ja gar kein Kino ist.

Gisela Mayer vom Aktionsbündnis Stiftung gegen Gewalt an Schulen

Was sind das für Jugendliche, die vor Ihnen sitzen? Warum haben die diese Gewaltfantasien?

Im Allgemeinen fühlen sie sich ausgegrenzt, zurückgesetzt. Das sind junge Menschen, die auch psychisch häufig auffällig sind, die Kränkungen sehr schwer nehmen, die damit nicht fertig werden. Man spricht häufig von einer Tendenz zu Narzissmus. Die sammeln sozusagen Beleidigungen und Kränkungen so lange, bis der Topf überläuft. Dann sagen sie: So, jetzt muss ich den anderen mal zeigen, dass sie mich beleidigen, dass sie mein Leben kaputt machen, dass die Welt böse zu mir ist, und dass die Welt mich nicht anerkennt. Dann entstehen Rache- und Hassfantasien.

Die Täter haben sich ja zum Teil schon zurückgezogen, so dass ihr Umfeld keine Ahnung davon hat, was in deren Köpfen los ist. Was ist Ihr Eindruck? Sind wir insgesamt aufmerksamer geworden? Wird genug getan, um solche Taten zu verhindern?

Da denke ich, sind wir durchaus auf einem richtigen Weg. Wir sind noch lange nicht am Ziel dieses Weges angekommen. Aber ich denke, es ist an vielen entscheidenden Stellen klar geworden, dass wir genau hier hinsehen müssen. Wesentlich an Amokläufen ist die Vorbereitungszeit. Wir wissen, dass dieser Zeitraum, von dem sie sprachen, in dem sich junge Menschen zurückziehen und sich zunehmend mit diesem einen Gedanken beschäftigen, im allgemeinen mindestens ein Jahr ist. Sie werden dann in einzelnen Punkten verhaltensauffällig und genau das kann man merken.