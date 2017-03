Integrationsbeauftragte Aydan Özuguz im Interview "Da bricht bei manchen etwas richtig auf"

Es mag erstaunen, doch der türkische Präsident hat auch in Deutschland viele Anhänger. Selbst bei Deutschtürken, die hier in der dritten Generation leben. Weshalb ist das so?

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD).

Auch für diese Generation scheint es teilweise schwerer, sich mit Deutschland zu identifizieren als mit Erdogans Türkei. Was bedeutet das für die Integration? Mit dieser Frage beschäftigt sich ein Kongress der Friedrich-Ebert-Stiftung mit dem Titel "Angekommen". Aydan Özoguz ist die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung. Mit ihr hat SWR-Moderatorin Dagmar Freudenreich gesprochen.

Weshalb hat Erdogan noch immer so viele Anhänger in Deutschland?

Es ist tatsächlich für alle eine Mischung aus mehreren Dingen. Dazu gehört der Umgang der EU mit der Türkei bis hin zu der Frage 'Wie haben sich die Menschen hier gefühlt während sie hier aufgewachsen sind?'. Das alles kann man nicht als Entschuldigung nehmen, aber als Erklärung, dass offenbar doch sehr viele Zurückweisungen da waren und bei sehr vielen das Gefühl "ich werde hier nicht voll anerkannt".

Wir merken einfach bei manchen, dass da richtig etwas aufbricht, das Erdogan gut bedient. Er sagt, schaut her, ich bin der starke Mann. Ich zeige denen jetzt, wo es lang geht. Am Ende sagt er immer wieder, die lügen, die haben keinen Rechtsstaat und all die absurden Vorhaltungen, die er auch noch gemacht hat.

Man kann das an Zahlen festmachen, zum Beispiel im Bildungsbereich, dass es schwer ist in Deutschland anzukommen, auch für Deutsch-Türken in der dritten Generation. Jeder achte Schüler mit Migrationshintergrund macht keinen Abschluss, sagt die Bertelsmann-Stiftung.

In Deutschland wie hier in Köln leben rund drei Millionen türkischstämmige Menschen.

Wir haben uns in verschiedenen Richtungen entwickelt, wenn man das so will. Wir haben immer noch viel zu viele Schulabbrecher. Die Pisa-Studie hat uns sehr klar vor Augen geführt, wie schwer ich es im deutschen Bildungswesen habe, wenn meine Eltern nicht in der Lage sind mir zu helfen - sei es aus mangelnder Bildung oder wegen eines zu geringen Einkommens.

Das haben wir ein ganzes Stück weit aufgebrochen. Wir merken auch, dass die Jugendlichen mit Einwanderungsgeschichten am anderen Ende der Skala bei den guten Abschlüssen zulegen. Aber es ist immer noch ein Kernproblem, dass bei uns der Bildungserfolg eines Kindes viel zu stark davon abhängt, ob die Eltern helfen können. Da müssen wir viel stärker investieren - zum Beispiel in Ganztagsschulprogramme und alles andere, was wir tun.

Sprechen wir über die Flüchtlingskinder. Der Deutsche Philologenverband sieht massive Probleme, Flüchtlingskinder von den Sprachlernklassen in die Regelschule aufzunehmen. Es gebe da zu wenig staatliche Unterstützung. Sehen Sie das auch so?

Ja. Wie wir wissen ist Bildung Ländersache. Wir haben 16 verschiedene Modelle in ganz Deutschland. Es ist zurzeit leider sehr schwer, alle Modelle nebeneinander zu stellen. Es gibt Bundesländer, in denen die Jugendlichen oder Kinder sehr schnell in den Regelklassen sind.

Bei Kindern kann es mit dem Deutsch lernen recht schnell gehen. Wir brauchen aber in jedem Fall mehr Sozialarbeit. Es gibt Bundesländer, da finden sie keinen einzigen Sozialarbeiter mehr, der keinen Job hat. Das heißt, es muss noch einmal entsprechend investiert werden.

Wir merken aber auch bei den Geflüchteten, da kommen viele, die einfach gut gebildet sind. Die haben es dann auch entsprechend leichter bei uns als die anderen.