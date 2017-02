Immobilienbetrug via Airbnb "Bei Vorkasse sollte die Alarmglocke klingeln"

Preiswerter Wohnraum wird händeringend gesucht. Die Wohnungsnot machen sich immer wieder Betrüger zu Nutze. Die neueste Masche läuft über den Vermittlungsdienst Airbnb.

Erst zahlen, wenn der Mietvertrag unterschrieben ist.

Sie heißen Francesca, Mariett, Oliver oder Sonja. Die Wohnungen, die sie anbieten, sind in zentraler Lage mit ansprechenden Bildern und eher günstig. Der Mail-Kontakt ist äußerst freundlich, meist auf englisch. Doch die Sache hat einen kleinen Haken: Francesca und Co. sind angeblich zurzeit im Ausland und können die Wohnungsbesichtigung nicht persönlich durchführen. Deshalb schlagen sie vor, dass vor dem Termin eine Sicherheit für den Wohnungsschlüssel gezahlt werden muss.

"Sie sagen dann, bitte überweist es auf eine Art Treuhandkonto", erläutert Silvia Scheibenberger von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg in Ulm, "so dass wir beide sicher sind. Aber im Nachhinein ist es dann nicht mehr möglich, das überwiesene Geld wieder zurückzuholen. Sobald Sie um Vorauskasse gebeten werden, sollte eigentlich jede Alarmglocke klingeln."

Sorge um den guten Ruf

Die neueste Masche ist eine Anzahlung über den Vermittlungsdienst Airbnb. Dort sei die Transaktion abgesichert. Falls die Wohnung bei der Besichtigung nicht gefalle, bekäme man sein Geld sofort wieder zurück. Doch so einen Service bietet Airbnb überhaupt nicht an. Deren Pressesprecher Julian Trautwein sagt: "Man muss bei Airbnb ein Profil haben, um eine Unterkunft zu buchen und das ersetzt nicht den klassischen Monats-Mietvertrag, den man in einer normalen Mietwohnung hat."

Bei den Betreibern der Immobilien-Portale sieht man die Betrugsversuche mit Sorge. Genau wie Airbnb bangen sie um ihren seriösen Ruf. Deshalb versuchen sie mit Filtern, verdächtige Inserate ausfindig zu machen. Und sie verfolgen Hinweise von Nutzern, erklärt Sonja Mai, Pressesprecherin von Immobilien-Scout24.de.

Warn-Emails an die Nutzer

Die Wohnungsnot lockt auch Betrüger auf den Plan.

Ihrer Erfahrung nach liegt der Schwerpunkt der verdächtigen Anzeigen eindeutig in Großstädten: "Überall dort, wo dringend Wohnraum gesucht wird, aber wo auch der Betrüger davon ausgehen kann, dass sein Objekt eine große Beachtung findet. Das ist natürlich vor allen Dingen in Großstädten und in Universitätsstädten der Fall."

Häufen sich die Hinweise auf falsche Angebote, verschickt das Portal auch Warn-E-Mails an seine Nutzer, damit sie nicht auf unseriöse Angebote reinfallen. "Wir empfehlen sofort den Kontakt zu diesem vermeintlichen Anbieter abzubrechen", so Mai. "Im Zweifelsfall kann man sich bei uns in der Qualitätssicherung ein Feedback holen. Ganz ganz wichtig ist aber, dass man niemals vor einer Wohnungsbesichtigung Geld überweist. Das ist ganz eindeutig unseriös."

Das unterstreicht auch Silvia Scheibenberger von der Verbraucherzentrale und hat einen weiteren Tipp: "Wenn man dann wirklich mal vor Ort schaut, was sind das tatsächlich für Gebäude. Dann sind es in der Regel Geschäftshäuser, Büroräume, Hotels, die keine Wohnung zu vermieten haben".

Hierzu reicht manchmal schon ein Blick ins Internet auf die entsprechende Adresse mit Hilfe von Google Earth oder Street View. Wer also bei allzu verlockenden Angeboten nicht gleich blind zuschlägt, sondern sich ein wenig informiert, kann die meisten Betrugsversuche leicht entlarven.