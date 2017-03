Illegaler Handel mit Kulturgütern "Es gibt ein im Dunkeln agierendes Netz"

Der Krieg im Irak und in Syrien fördert illegalen den Handel mit Antiquitäten. Ein Experte erklärt, wie das schmutzige Geschäft funktioniert.

Teils vom IS geplündert, teils zerstört: das Nationalmuseum im syrischen Palmyra.

In Florenz haben die Kulturminister der G7-Staaten getagt. Ihr Thema: der Schutz des weltweiten Kulturerbes und der illegale Handel mit Kulturgütern. Im Fokus steht dabei der Handel des sogenannten Islamischen Staates (IS) mit geraubten Antiquitäten. Der SWR sprach dazu mit Markus Hilgert vom Vorderasiatischen Museum in Berlin. Hilgert ist Mitglied der deutschen UNESCOM. Sie ist die für Kultur zuständige Unterorganisation der Vereinten Nationen.

Wie muss man sich das vorstellen: Betreibt der IS eine Art schwunghaften Handel mit antiken Kulturgütern?

Man muss sich das tatsächlich so vorstellen, dass der sogenannte Islamische Staat - wie auch andere terroristische Gruppierungen - am illegalen Handel mit Kulturgütern mitverdienen. Es ist ja so, dass in den Gebieten, in denen Kriegszustand herrscht, tatsächlich auch die Ruinenstätten ungeschützt liegen. Wenn dann politische Instabilität und soziale Notlage zusammen kommen, dann erleben wir eigentlich schon seit Jahrzehnten Plünderungen von Ruinenstätten.

Diese Plünderungen sind deswegen lukrativ, weil es in Marktstaaten, beispielsweise in Europa, eine Nachfrage gibt. Man muss sich vor Augen führen, dass diese Kulturgut-Zerstörung - beispielsweise im Irak und in Syrien - natürlich unmittelbar auch durch Sammlerleidenschaft in Marktstaaten gefördert wird.

Plündern die IS-Terroristen oder auch andere, was ihnen gerade so in den Weg kommt oder wird da zielgerichtet vorgegangen?

Ich glaube, es gibt unterschiedliche Szenarien: Es gibt ganz offensichtlich zielgerichtetes Plündern. Es gibt auch eine Situation, in der der sogenannte Islamische Staat Lizenzen vergibt, damit Privatpersonen plündern und graben können und dann eine Abgabe an die Terrororganisation zahlen. Es ist wohl auch so, dass es eben nicht nur der sogenannte Islamische Staat ist, sondern dass sich auch andere extremistische Gruppierungen - auch einfache Kriminelle, wenn man das so sagen darf - mit Raubgrabungen teilfinanzieren.

Und man muss sich vor Augen führen, dass in Ländern wie im Irak und in Syrien sehr viele archäologische Stätten ungeschützt sind und dass es entsprechend einfach ist, durch Metalldetektoren beispielsweise, aber auch durch einfaches Graben relativ nah unter der Oberfläche an entsprechende Objekte zu kommen.

Haben diese Leute Kontakte zu europäischen Museen oder Privatsammlern?

Zu Museen glaube ich, ehrlich gesagt, nicht. Ich glaube, dass es tatsächlich ein im Dunkeln agierendes Netz gibt, an dem sicher auch private Sammler beteiligt sind. Wir wissen, dass über Mittelsmänner agiert wird, die an der Grenze der europäischen Union sitzen und die dann entsprechende Objekte weiter in Marktstaaten verbringen. Insgesamt ist dieser Teil des Handels einer, der uns weitgehend unbekannt ist, weil er sich tatsächlich im Verborgenen abspielt.

Gleichzeitig wissen wir natürlich, dass zahlreiche Ruinenstätten geplündert worden sind - im Irak, in Syrien, auch in anderen Staaten, beispielsweise in Libyen. Und was man auch sehen kann, ist, dass doch eine ganz erhebliche Zahl an archäologischen Objekten, etwa aus dem Irak oder Syrien, auch im offenen Handel, in Deutschland zum Beispiel, angeboten werden.

Sie leiten das vorderasiatische Museum in Berlin. Wurden Ihnen schon mal solche Raubkulturgüter angeboten?

Wir erhalten immer wieder Angebote zum Ankauf, die wir grundsätzlich ablehnen. Das vorderasiatische Museum hat seit 2014, seit ich dort mein Amt angetreten habe, keine archäologischen Kulturgüter mehr erworben. Grade auch, weil natürlich Kulturgüter aus dem Irak und Syrien geschützt sind, und zwar geschützt schon seit dem 19. Jahrhundert. Es gibt keine legale Ausfuhr von archäologischen Kulturgütern aus dem Irak und aus Syrien. Insofern hat eine öffentliche Institution, ein öffentliches Museum natürlich auch die Aufgabe, beispielhaft voranzugehen.

Das Ganze spielt sich in einer Art Dunkelzone ab. Wissen Sie vielleicht trotzdem ungefähr, wie viel Geld für solche Raubkulturgüter verlangt wird?

Naja, wenn man sich die Angebote im Internet anschaut: Das fängt bei wenigen Euro an: Schon für 100 bis 150 Euro kann man archäologische Objekte im Internet erstehen. Wir sind dabei, im Rahmen eines Forschungsprojektes, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wird, den Handel mit archäologischen Kulturgütern aus dem östlichen Mittelmeerraum genauer anzuschauen. Da erkennt man schon, dass mit dem Handel dieser Kulturgüter in Deutschland zweistellige Millionenbeträge in einem relativ kurzen Zeitraum umgesetzt werden.

Man kann, glaube ich, momentan keine konkreten Zahlen für das Volumen des illegalen Handels mit Kulturgütern benennen. Man kann auch keine Angaben darüber machen, wie viel Geld der sogenannte Islamische Staat erlöst. Man kann aber sagen kann, dass das Potential für die Terrorismusfinanzierung natürlich ein ganz enormes ist.