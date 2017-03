Hasskommentare gegen Journalisten "Der Beruf wird angegriffen, nicht die Person"

Politiker, Polizei und Journalisten – fast jede Person im öffentlichen Leben ist schon mit Hassbotschaften im Internet konfrontiert worden. Allerdings geht es in den wenigsten Fällen um die Person selbst, sagt ein Konfliktforscher.

Hasskommentare entstehen aus Vorurteilen, sagt Konfliktforscher Andreas Zick.

"Idiotischer Schreiberling, linksversiffter Hetzer oder Lügenpresse" – das sind so typische oder noch verhältnismäßig harmlose Beleidigungen, die Journalisten zu hören bekommen. Andreas Zick ist Konfliktforscher an der Universität Bielefeld und hat Hassbotschaften an Journalisten ausgewertet und sie dazu befragt. SWR-Moderator Jochen Klink hat mit Zick darüber gesprochen, woher dieser Hass kommt.

Unterscheiden sich Hassbotschaften an Journalisten von anderen oder ist es den Schreibern egal, an wen sie sich da richten?

Tatsächlich kommt genau das Zweite heraus. Deutlich ist: 67 Prozent der befragten Journalisten sehen in den letzten zwölf Monaten einen sehr deutlichen Anstieg. 42 Prozent aus zwei Journalistenverbänden berichten, dass sie angegriffen werden. Aber bei der Frage nach dem Grund stellte sich heraus, dass die Journalisten beschimpft werden, weil sie nicht die Wahrheit sagen – nicht die Wahrheit derer, die sie angreifen. Zweitens werden sie angegriffen, weil sie Journalisten sind. Das heißt, der Beruf, die Zunft wird angegriffen und nicht so sehr die Person.

Um welche Themen geht es denn am meisten?

Andreas Zick, Konfliktforscher an der Universität Bielefeld

Es ist deutlich das Thema Flüchtlinge. Da merken wir: Das, was in der Gesellschaft passiert, wirkt sich dort aus. Dann geht es um das Thema Muslime, Islam. Es geht auch um das Thema der sogenannten sexualisierten Gewalt. Seit Ende letzten Jahres taucht das Thema Russland und Putin auf und Trump erscheint erstmals. Das heißt die Anlässe, sind die brisanten Themen, die wir auch ansonsten in der Gesellschaft haben. Zunehmend wird das ein Feindschaftsverhältnis. Das heißt, die Journalisten erhalten Hasskommentare, weil sie zu "Feinden der Wahrheit" erklärt werden.

Werden wir mit diesem Hass im Internet jetzt für alle Zeiten leben müssen oder wird das Ihrer Meinung nach auch wieder abnehmen?

Es wird dann abnehmen, wenn wir Kontrollmechanismen einbauen. Im letzten Jahr gab es auf einmal Strafverfolgungen. Diese Diskussion hatten wir in der Politik: Reichen unsere Gesetze aus? Die reichen vollkommen aus, aber über viele Jahre wurde nichts angezeigt.

Ein Zweites, womit wir uns deutlich beschäftigen müssen: Wenn in einer Gesellschaft massiv Vorurteile gegenüber bestimmten Gruppen wie eben Zuwanderern, Flüchtlingen, Muslimen und so weiter herrschen, dann wirken die sich als Hass auf Journalisten aus, die darüber berichten. Das heißt, was wir hier brauchen, ist die Bearbeitung eines Reservoirs an Vorurteilen, die immer wieder den Hass erzeugen.