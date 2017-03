Großer Zapfenstreich in Berlin Verabschiedung von Bundespräsident Gauck

Außerdem spielt die Militärkapelle die Musikwünsche des scheidenden Bundespräsidenten. Joachim Gauck hat sich drei Stücke gewünscht: Das politische Volkslied "Freiheit, die ich meine" - in Anspielung auf das Hauptthema seiner Präsidentschaft: Freiheit. Dann gibt es den Bachchoral "Ein feste Burg ist unser Gott". An das Kirchenlied hat der frühere Pfarrer viele Erinnerungen, schon als kleiner Junge beeindruckte ihn dieses Werk.

Rund 600 Gäste nehmen an der Zeremonie im Park von Schloss Bellevue teil. Bundeskanzlerin Angela Merkel kann nicht kommen, weil sie in Washington ist und dort US-Präsidenten Donald Trump trifft. Dafür sind Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, Innenminister Thomas de Maizière und 300 ehrenamtlich engagierte Bürger dabei.

Der Großer Zapfenstreich ist sozusagen die vorletzte Amtshandlung von Gauck. Am Sonntag kommt dann die letzte: Dann übergibt das Bundespräsidentenpaar Joachim Gauck und Daniela Schadt das Schloss offiziell an das Nachfolgepaar Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender. Und danach kann Gauck das machen, was er so lange vermisst hat: Mal wieder mit dem Fahrrad um den Block fahren, ohne Bodyguards einkaufen gehen und einfach seine Meinung sagen.