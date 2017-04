Glosse Das Rätsel des losen Schnürsenkels ist gelöst

Warum der Knoten in den Schnürsenkeln sich löst, dürfte sich Nick Flynn auch gestellt haben, als er im Januar 2006 im Fitzwilliam Museum in Cambridge auf seinen losen Schnürsenkel trat und in drei chinesische Porzellan-Vasen aus der Qing-Dynastie stürzte. Schaden: mehrere hundertausend Pfund.

War es Pech? War es Dummheit? Nein, es war pure Physik, wie Wissenschaftler der Universität Berkeley in Kalifornien nun herausgefunden haben. Die Schleifen der Schnürsenkel lösen sich wegen der verhängnisvollen Wirkung zweier Kräfte: Einmal dehnt und entspannt sich der Knoten beim Auftreten ständig – das lockert ihn. Zum zweiten geraten die losen Enden beim Gehen in Schwingung und ziehen den Knoten nach und nach auf.

Von dieser Seite ist also keine Hilfe zu erwarten. Aber nach Jahren aufopferungsvoller Forschungen, akribischer Beobachtungen, Millionen ungezählter Schritte auf hartem Asphalt kann Ihnen die SWR-Wissenschaftsredaktion helfen im Kampf gegen die Naturkräfte, die an den Knoten nagen. Die Lösung heißt: Klettverschluss!

Das hätte man John Pearce auch mal sagen sollen, dem so genannten Schnürsenkel-Einbrecher. Die Polizei fand ihn in beziehungsweise an einem Haus bei Dartford in der Nähe von London. Er hing kopfüber in einem eingeschlagenen Fenster - einer seiner losen Schnürsenkel hatte sich im Rahmen verhakt.