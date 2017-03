Geständnis nach Kindsmord Marcel H. soll aus Mordlust getötet haben

Intelligent und eiskalt - so beschreibt die Polizei den festgenommenen Marcel H. aus Herne. Laut der Ermittler hat der 19-Jährige nach seiner Festnahme am Donnerstag gestanden, neben einem neunjährigen Jungen auch einen 22 Jahre alten Bekannten getötet zu haben. Das Motiv für den Kindsmord war nach Angaben des zuständigen Staatsanwalts Mordlust.

H. gab laut Polizei in seiner Vernehmung an, nach der Tötung des Neunjährigen Nachbarsjungen Jaden bei einem Bekannten Unterschlupf gesucht zu haben. Als dieser wegen der ersten Tat zu Polizei gehen wollte, habe H. auch ihn umgebracht, erläuterte der Leiter der Mordkommission Bochum, Klaus-Peter Lipphaus, in einer Pressekonferenz in Dortmund. Der 22-jährige Mann sei mit 68 Messerstichen und durch Gewalteinwirkung am Hals getötet worden, erklärte der zuständige Staatsanwalts Danyal Maibaum. Den Jungen Jaden soll H. mit 52 Stichen umgebracht haben.