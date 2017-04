Gesetzliche Renten erlebt Comeback Legale Tricks zur höheren Rente

Das Rentensystem in Deutschland lässt sich derzeit folgendermaßen zusammenfassen: Die gesetzliche Rente ist von der Politik beschnitten worden - beim Riester-Sparen und auch bei vielen Betriebsrenten-Modellen dagegen profitieren vor allem die privaten Versicherungskonzerne. In Zeiten von Nullzinsen einerseits und Job-Boom andererseits aber erlebt die gesetzliche Rentenversicherung ein echtes Comeback, während die Privaten leiden. Arbeitnehmer scheinen das derzeit noch völlig zu unterschätzen.

Wer auf die 50 zugeht, sollte es sich zumindest überlegen, ob er freiwillig eine Schippe drauflegt. Er oder sie kann nämlich freiwillig in die Rentenkasse einzahlen. Interessant ist das für alle, die früher in Rente gehen wollen. Normalerweise muss man dann mit einer gekürzten Rente leben. Mit den freiwilligen Einzahlungen kann man diese Kürzungen aber ausgleichen.

Die gesetzliche Rentenversicherung zeigt sich dabei sehr flexibel: "Es gibt da einiges an Handlungsspielraum. Man kann das als Teilzahlung machen, man kann sich auch nachher entscheiden doch nicht früher in Rente zu gehen", erklärt Reinhold Thiede von der Deutschen Rentenversicherung. Wer freiwillig einzahlt, muss also nicht früher in Rente gehen, sondern kann auch weiter arbeiten. Das Geld bleibt dann auf dem persönlichen Konto und erhöht später die Rente.