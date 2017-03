AfD-Vize Gauland im Interview "Die Teambildung hat nicht funktioniert"

AfD-Chefin Petry kann sich wieder Hoffnung auf eine alleinige Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl machen: Partei-Vize Alexander Gauland will ihr keine Steine in den Weg legen.

Er habe Petry zwar angeboten, gemeinsam ein Spitzenteam zu bilden. Das sei aber nicht gelungen. Petry habe offensichtlich Schwierigkeiten mit ihm, so Gauland. Unterstützen will er sie aber auch jetzt.

Die sinkenden Umfragewerte der AfD im Saarland führt der stellvertretende Bundessprecher Alexander Gauland nicht auf den Schulz-Effekt zurück. Im SWR sagte Gauland, "ich glaube eher, dass interne Streitigkeiten etwa damit zu tun haben." SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz "verkörpert für uns alles, was unsere Wähler überhaupt nicht wollen", so der AfD-Bundesvize.

Es liege also nicht an Schulz, dass "wie so oft vor den Wahlen, die Umfragen auf und ab schwanken". Nach Gaulands Ansicht haben es junge, neue Parteien wie die AfD im Saarland traditionell schwerer als in anderen Bundesländern. Das sei saartypisch, so der stellvertretende AfD-Bundessprecher.