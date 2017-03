G20-Treffen in Baden-Baden "America First" schlägt Weltwirtschaftsthemen

Eigentlich wollen die 20 Finanzminister und Notenbankchefs, die sich am Freitag und Samstag in Baden-Baden treffen, über die Perspektiven der Weltwirtschaft sprechen. Doch Trumps "America First" bestimmt die G20-Tagesordnung.

Sorgenlos dürften die G20-Teilnehmer nicht in das Konferenz-Wochenende starten. Wenn sie sich am Freitag und Samstag in Baden-Baden treffen, ist ein Thema schon lange vorbestimmt: Donald Trumps neuer Kurs in der US-Politik.

Die Zusammenarbeit wird schwieriger

Vielen der Finanzminister und Notenbankchefs aus den 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländern sowie der EU ist Trump noch ein Rätsel. Doch dessen "America First"-Politik lässt zumindest schon eines durchblicken: Die Zusammenarbeit wird schwieriger. Statt auf internationale Kooperation will Trump auf bilaterale "Deals" setzen - eine Hand wäscht die andere.

Wolfgang Schäuble ist der Meinung, dass die Handelspolitik beim G20-Treffen nicht zwangsläufig zum Thema werden muss.

Das dürfte besonders den gemeinsamen Kampf in Zeiten von Finanzkrisen erschweren. Die Sorgen um einen Handels- und Währungskrieg und um Steuerdumping wachsen.

Gerade dem Thema Steuern haben sich Angela Merkel und Finanzminister Wolfgang Schäuble als diesjährige Gastgeber verschrieben. Sie wollen sich als mächtige Kämpfer gegen Steuertricks internationaler Konzerne und für weltweiten Schuldenabbau sowie für Afrika-Partnerschaften präsentieren. Doch Trump könnte ihnen nun einen Strich durch die Rechnung machen.

Laschere Regeln für US-Banken?

Groß ist auch die Angst vor nationalen Alleingängen. Wer will was durchsetzen? Und wie? Welche Regeln können in Zukunft Bestand haben? Befürchtet wird auch, dass die seit der Finanzkrise 2008/2009 auf internationaler Ebene mühsam ausgehandelten härteren Regeln für Banken jetzt wieder gelockert werden.

So will Trump in der Regulierung des Finanzmarktes wichtige Vorgaben der US-Banken, etwa aus der Zeit der US-Finanzmarktkrise von 2007, überprüfen. Damit könnte, glaubt man den Kritikern, der Wettlauf um laschere Bankenregeln eröffnet sein. Auch wenn Wolfgang Schäuble davon ausgeht, "dass die Amerikaner nicht alles zurückdrehen werden, was sie bislang getan haben", wie er gegenüber Reuters sagte.

Ziel: Volkswirtschaften widerstandsfähiger machen

Steve Mnuchin ist der neue Finanzminister der USA.

Doch nicht nur Trumps neuer Finanzminister Steven Mnuchin wird die Verhandlungen im Baden-Badener Kurhaus erschweren. Auch die Ressortchefs und Notenbanker aus China, Russland und der Türkei sitzen mit am Tisch.

Auf der Tagesordnung stehen - neben dem immer präsenten Schuldenabbau - unter anderem Maßnahmen, um die Widerstandsfähigkeit einzelner Volkswirtschaften zu erhöhen. Schäuble will dies auch über Reformen von veralteten Strukturen sowie über den Ausstieg aus der Politik des billigen Notenbankengeldes erreichen. Vielen der G20-Teilnehmer dürfte das nicht passen.

Lässt sich die Handelspolitik gänzlich ausblenden?

Zündstoff gibt es auch beim Thema Wechselkurse: Trumps Berater unterstellen Deutschland, sich mit einem niedrig gehaltenen Euro und den dadurch verbilligten Exporten unfaire Vorteile im Handel zu verschaffen. Und das gehe dann zu Lasten Amerikas. Die Handelspolitik ist eigentlich gar nicht als Punkt auf der Tagesordnung vorgesehen.

Schäuble glaubt dennoch, es sei möglich, "dass wir in Baden-Baden dieses Mal das Thema Handel ausdrücklich ausklammern und sagen, eine Lösung kann es erst beim Treffen der Staats- und Regierungschefs geben". Doch es ist nun einmal der neue US-Präsident, der hier einen Großteil der Themen bestimmt.