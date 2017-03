Fast 540 Ertrunkene 2016 DLRG fordert mehr Schwimmbäder

In Deutschland sind 2016 so viele Menschen ertrunken wie seit zehn Jahren nicht mehr. Die DLRG kritisiert, dass vor allem immer weniger Kinder schwimmen können, und fordert Kommunen auf gegenzusteuern.

537 Menschen sind vergangenes Jahr in Deutschland ertrunken - fast 50 mehr als im Jahr zuvor, in dem es ebenfalls einen Anstieg gab. Die Zahlen sind nach Angaben der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) auch in Deutschland weiterhin hoch. Im internationalen Vergleich liege Deutschland gerade mal im Mittelfeld.