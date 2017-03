Familie hat nur über Anwälte Kontakt zu Deniz Yücel "Natürlich will jeder wissen, wie es ihm geht"

"Natürlich will jeder wissen, wie es ihm geht"

Der deutsch-türkischen Journalist Deniz Yücel sitzt seit knapp einer Woche in türkischer Untersuchungshaft. Seine Cousine hat in einem Fernsehinterview erzählt, wie die Familie mit dieser Situation umgeht.

In dem Interview berichtet Gülsah Yücel, dass die Familie derzeit nur über die Anwälte ihres Cousins mit ihm kommunizieren könne. Wie es Yücel tatsächlich gehe, wisse man nicht. Wenn alles gut ginge, könne seine Schwester aber in wenigen Tagen zu ihm reisen.

Am 1. März wurde ein handschriftlicher Brief veröffentlicht, in dem Yücel seine Haftbedingungen beschreibt und sich anschließend bei seinen Freunden und Unterstützern für ihren Einsatz bedankt: "Es tut gut, verdammt gut", schreibt er.