Experte zu Schlafstörungen So schlafen auch sensible Menschen gut

Schlafstörungen sind ein ernstzunehmendes Problem in Deutschland. Das hat der DAK-Gesundheitsreport 2017 ergeben. Schlaf-Experte Professor Ingo Fietze erklärt, was Betroffene dagegen tun können.

Viele Berufstätige haben keinen erholsamen Schlaf

Immer mehr Deutsche können nicht gut schlafen. Die Zahl der Berufstätigen mit Schlafstörungen ist seit 2010 um 66 Prozent gestiegen. Das geht aus dem DAK-Gesundheitsreport 2017 "Deutschland schläft schlecht" hervor. Doch warum ist das so, und was können Schlaflose dagegen tun? Professor Ingo Fietze, Leiter des interdisziplinären Schlafmedizinischen Zentrums der Charité in Berlin, hat an dem Report mitgearbeitet und erklärt, wie richtig schlafen geht.

Ein Anstieg von schlechtem Schlaf um zwei Drittel - woher kommt das?

Schlafstörungen, also nicht einschlafen oder durchschlafen zu können, nimmt drastisch zu. Zurückzuführen ist das unter anderem auf unseren ungesunden Lifestyle, auf den zunehmenden Stress. Darunter fallen auch zunehmende Schichtarbeit, und andere Herausforderungen, die sich häufen, nicht nur bei der Arbeit, sondern auch im sozialen oder familiären Umfeld.

Wir wissen auch alle, dass der Abend oder die Nacht mehr und mehr zum Tag gemacht wird. Dem Schlaf wird dabei zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt - zusätzlich zu den schon genannten Belastungen.

Sind Frauen und Männer gleichermaßen betroffen?

Es sind immer mehr Männer betroffen, trotzdem überwiegt die Zahl der Frauen mit Schlafstörungen. Früher hieß es, Schlafstörungen seien eine Sache der Frauen - mit Beginn der Menopause. Erschreckend ist, dass laut dem Report Schlafstörungen über alle Altersgruppen verteilt sind. Bereits Jungendliche oder junge Leute zwischen 20 und 30 Jahren beginnen, diese zu entwickeln.

Wie schläft man denn richtig?

Die meisten Menschen schlafen gut

Die gute Nachricht ist, dass zwei Drittel aller Deutschen begnadete Schläfer sind. Die können auch vieles falsch machen - trotzdem bleiben sie ihr Leben lang gesunde Schläfer. Ein Drittel der Bevölkerung aber gehört zu der Gruppe der sensiblen oder gestörten Schläfer. Das bedeutet, dass jedes Geräusch stört, sei es das Schnarchen des Partners oder der Partnerin oder ungewohnte Geräusche von außen.

Den Sensiblen stört auch, wenn der Komfort des Bettes nicht stimmt, wenn er im Hotel schläft und nicht zu Hause, die falsche Temperatur und andere Eckpunkte. Diese Personen müssen auf ihren Schlaf aufpassen, das heißt: regelmäßige Schlafzeiten, Einschlafrituale zelebrieren oder sich aneignen, sich gezielt vor dem Zubettgehen zu entspannen.

Letztendlich dreht sich alles um die Abendgestaltung. Dabei kann man sehr viel falsch machen, etwa zu viel Alkohol trinken, zu viel rauchen, zu viel essen, zu spät ins Bett gehen, zu zeitig ins Bett gehen. All das nennen wir Schlafhygiene. In diesem Bereich müssen wir noch viel mehr aufklären, sodass die Menschen den Schlaf gesund halten und somit gar nicht erst in eine Schlafstörung rutschen.

Was müsste sich im Berufsleben ändern, damit sich der Schlaf der Arbeitnehmer wieder verbessert?

Prof. Ingo Fietze hat an der Schlaf-Studie mitgearbeitet

Es muss mehr Aufklärung im Berufsleben geben. Dazu brauchen wir Experten, die in die Betriebe gehen und dort mit den Betriebsärzten oder den Betroffenen über das Thema Schlaf sprechen. Wir gehen davon aus, dass jeder Arbeitnehmer heute in Deutschland weiß, was gesunde Ernährung bedeutet und was Fitness bedeutet.

Aber was gesunder Schlaf bedeutet, oder was man da falsch machen kann, wissen wenige. Ein ganz einfaches Beispiel: Der Powernap oder das Nickerchen sind in Deutschland immer noch verpönt. Dabei sind diese kurzen Schläfchen die beste Möglichkeit am Tage, Schlafdefizit abzubauen und in den darauffolgenden drei, vier Stunden wieder fit zu sein. Das ist auch für den Arbeitgeber sinnvoll, weil die Beschäftigten ihre Leistungsfähigkeit so wieder abrufen können.