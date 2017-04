Experte erklärt Trumps Außenpolitik Droht ein neuer Weltkrieg?

Angriffe auf Syrien, Drohungen gegen Nordkorea: Sicherheitsexperte Michael Bzroska erklärt, wo echte Gefahren lauern.

Eine von 59 Tomahawk-Raketen fliegt am vergangenen Freitag in Richtung Syrien.

Brzoska forscht am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg. Im SWR-Interview mit Dagmar Freudenreich beschreibt er einen US-Präsidenten, der womöglich selbst noch nicht weiß, wo er hinwill und erklärt, welcher der kommenden Konflikte für die Welt verheerend werden könnte.

Ist der Eindruck richtig, dass sich da gerade an mehreren Stellen in der Welt brandgefährliche Krisenherde entwickeln?

Der Eindruck ist schon richtig. Allerdings ist das jetzt keine ganz aktuelle Entwicklung. Wir haben schon seit einer geraumen Zeit wirklich eine Verschärfung der Weltlage. In den vergangenen Jahren hat sich das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland durch die Ukraine-Krise deutlich verschlechtert. Jetzt sehen wir, dass sich auch die Krisen in Syrien und Nordkorea wieder deutlich verschärft haben.

Das liegt eben unter anderem auch an Donald Trump und an der Tatsache, dass man ihn nicht richtig einschätzen kann. Erst war sein Motto "America first" und nicht mehr, den Weltpolizisten zu spielen. Jetzt verlegt er sich auf Drohungen Richtung Baschar el-Assad und Nordkorea. Viele sprechen von einem Strategiewechsel. Aber können Sie wirklich eine Strategie erkennen?

Ich denke, im Moment ist es noch sehr schwer, klar zu erkennen, ob Donald Trump wieder in die alten Muster der US-amerikanischen Außenpolitik zurückkehrt. Da war ja das Intervenieren mit militärischer Macht in vielen Konflikten die Regel. Die Frage ist, ob das jetzt vielleicht nur eine Reaktion auf die Provokationen war, die ja in der Tat von Nordkorea und auch von Assad gekommen sind.

Es könnte ja auch sein, dass Donald Trump seine Ankündigung aus dem Wahlkampf ad acta legt und sagt: Nein, ich muss wirklich wieder eine Außenpolitik machen, wie vorher. Ich denke, das ist noch unentschieden. Man darf aber auch nicht unterschätzen, dass Trump innenpolitisch sehr unter Druck ist und jetzt vielleicht etwas mehr Aktivität in der Außenpolitik an den Tag legt, um sein Image im Lande zu verbessern. Ich bin da sehr unsicher und sehe noch keine durchdachte Strategie.

Trump hatte vor Kurzem den chinesischen Staatschef zu Besuch. Glauben Sie, die beiden haben eine Nordkorea-Strategie abgestimmt?

Nein, das glaube ich eher nicht. Ich glaube aber, es ist Trump noch einmal deutlich geworden, wie kompliziert die Lage auch vor Nordkorea ist. Es ist eben nicht so einfach, den Herrscher dort aus dem Wege zu räumen, sondern man muss bedenken, dass China als unmittelbarer Nachbar sehr große Interessen hat. Vor allen Dingen das Interesse, dass Nordkorea nicht destabilisiert wird und dann womöglich Millionen von Flüchtlingen nach China kommen.

Trump und seine Berater haben ja auch schon im Wahlkampf über die Lage im Südchinesischen Meer gesprochen. Wie wahrscheinlich ist da eine Konfrontation?

Die bleibt leider eine große Gefahr - mittelfristig vielleicht sogar die größte Gefahr für eine Auseinandersetzung zwischen den großen Mächten. Im Wahlkampf hat es ja so geklungen, als könne sich Trump mit Russland arrangieren und mit China auf Konfrontationskurs gehen. Jetzt denkt man zwar eher an das Umgekehrte, aber langfristig glaube ich, dass das Konkurrenzverhältnis zwischen China und den USA die größere Gefahr für den Weltfrieden darstellt. China und Russland sind die beiden großen Mächte der Zukunft. Russland ist zwar mit seinen Nuklearwaffen und mit seinem militärischen Vorgehen auch eine nicht zu vernachlässigende Macht, aber die große Konfrontation der nächsten Jahre wird zwischen den USA und China stattfinden.

Unterm Strich: Wie sehr ist dieser Weltfrieden auf der Kippe?

Wir sehen seit mindestens fünf Jahren den Trend, dass die Stabilität in der Welt gefährdet ist. Insofern bleibt die Welt auf einem gefährlichen Kurs. Dazu kommt die Gefahr, dass Trump, der in der internationalen Politik so unerfahren ist, die Sache schlimmer macht als sie ohnehin schon war.