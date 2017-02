Europäische Ernährungsstudie "i.Family" Mädchen eher moppelig als Jungs

Die Kinder in Europa werden immer dicker. Deutschland belegt beim Anteil übergewichtiger Kinder einen Platz im Mittelfeld (16,5 Prozent), in Italien ist der Anteil am höchsten (42 Prozent) und in Belgien am niedrigsten (9,5 Prozent). Welche Kinder besonders betroffen sind und woran das liegt, wurde europaweit in der "i.Family"-Studie ermittelt. Diese groß angelegte Studie wird heute ausführlich in Brüssel vorgestellt.