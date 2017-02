Düngegesetz auf den Weg gebracht Kabinett will "frische Landluft" abschaffen

Kabinett will "frische Landluft" abschaffen

Nitrat ist ein großes Umweltproblem, weil es Flüsse, Seen und Grundwasser belastet. Nitrat ist aber auch ein wichtiger Nährstoff für Pflanzen und Dünger für die Landwirtschaft. Ein neues Düngerecht, das am Mittwoch vom Bundeskabinett abgesegnet wurde, soll Kosten und Nutzen besser ausbalancieren. Am Donnerstag stimmt der Bundestag darüber ab, und Ende März soll der Bundesrat das Ganze billigen.