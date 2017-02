Drohungen gegen Mainzer Büttenredner "Es geht um die Freiheit des Wortes"

Nach Kritik an der AfD haben Unbekannte Mainzer Fastnachtsgrößen bedroht. Oberbürgermeister Ebling (SPD) plädiert für einen offenen Meinungsstreit - mit Gesicht und ohne Maske.

Es ist Tradition, dass in den Büttenreden der Fastnacht Politiker kritisiert und ausführlich kommentiert werden. Doch die Narrenfreiheit bei der Rede gefällt nicht jedem. Wer beispielsweise zu starke Kritik an der AfD übte, wurde bedroht. So erging es dem Kabarettisten Lars Reichow und auch den Mainzer Fastnachtsgrößen Andreas Schmitt und Hans-Peter Betz. Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling engagiert sich für die Initiative "Reimen gegen Rechts". SWR-Moderator Andreas Herrler hat mit ihm gesprochen.