Die Wahl des Bundespräsidenten Steinmeier auf dem Weg ins Schloss Bellevue

Die Zeremonie läuft wie immer: Sonntagmorgen Kirche, dann ab in den Bundestag. Es begrüßt Parlamentspräsident Norbert Lammert. Der Bundestag platzt aus allen Nähten. Tagelang wurde er umgebaut, denn an diesem einen Tag müssen doppelt so viele Leute drin sitzen, wie normal. Die 630 Abgeordneten plus noch mal so viele Wahlleute aus den Ländern.