Die Trump-Dekrete und die Gewaltenteilung "Stresstest" für die USA

Gerichte haben den von US-Präsident Trump verordneten Einreisestopp für Menschen aus sieben Ländern aufgehoben. Der Streit darum könnte bis zum Verfassungsgericht, dem Supreme Court, führen.

Der Supreme Court in Washington ist er oberste Gerichtshof in den USA

US-Präsident Donald Trump ist verärgert, dass die Gerichte seinen Einreisestopp für Menschen aus sieben muslimischen Ländern vorerst außer Kraft gesetzt haben. Er könne nicht glauben, "dass ein Richter unser Land einer solchen Gefahr aussetzt", twitterte er. Michael Hochgeschwender, Professor am Amerika-Institut der Ludwig-Maximilians-Universtität in München, blickt auf die Gewaltenteilung in den USA.

Dass ein Präsident die Justiz derart angeht, was für ein Verständnis ist das?

Schon kurz nach dem Richterspruch hatte Trump die Entscheidung als "lächerlich" kritisiert und James Robart als "sogenannten Richter" tituliert.

Zunächst ist es unproblematisch, dass der Präsident seine Agenda durchsetzen will und auch versucht, durch juristische Tricks zu umgehen, was die Gerichte beschlossen haben - also etwa durch strengere Einreisevorgaben. Es sind zwei Dinge, die problematisch sind an seinem Vorgehen: Das eine ist wie immer die Sprache. So darf sich ein Präsident eigentlich, wenn er halbwegs anständig ist, nicht zu einer Entscheidung der Justiz äußern. Der zweite Aspekt ist die Vorstellung, die USA seien bislang völlig unsicher gewesen.

Zeigt das ein bisschen den Weg, wie es künftig laufen wird in den USA? Der Präsident regiert per Dekret, im Bedarfsfall zieht jemand die juristische Reißleine und das Chaos ist perfekt?

Nein, im Grunde kann er nur sehr begrenzt per Dekret regieren. Und wenn man sich die Dekrete genauer ansieht, sind das oft sogenannte "Presidential Memoranda", in denen er die Administration ermahnt oder ersucht, dieses und jenes zu tun. Oder indem er dem Kongress vorschlägt, diesen und jenen Beschluss zu fassen. Jetzt liegt der Spielball beim Kongress. Das heißt, wann immer es um Fragen geht, in denen Geld eine Rolle spielt, hat selbstverständlich der Kongress das Sagen. Hier gibt es das nächste Problem: Weil die Republikaner in beiden Häusern des Kongresses die Mehrheit haben - wenngleich im Senat nur eine knappe Mehrheit - ist noch nicht zu erwarten, dass ein Schuss von Seiten des Kongresses kommt. Viel eher ist zu erwarten, dass seitens der Justiz etwas kommt wie jetzt bei dieser "Executive Order".

Wie sind denn die Zusammenhänge in den USA zwischen Exekutive und Judikative? Ist das wie bei uns: Die Judikative gibt vor und die Politik muss reagieren?

Nein. In den USA sind Exekutive, Legislative und Judikative sehr viel strenger voneinander getrennt. Wir haben fast eine Art Konkurrenzverhältnis, wobei es sich im Laufe der letzten zweieinhalb Jahrhunderte herauskristallisiert hat, dass man doch miteinander kooperiert. Aber im Grunde muss der Präsident nicht unbedingt das durchsetzen, was der Supreme Court von ihm will. Er läuft dann allerdings Gefahr, dass es im Repräsentantenhaus zu einem Antrag auf Impeachment, also Amtsenthebung, kommt.

Das System wird jetzt einer Art Stresstest ausgesetzt, weil wir zum ersten Mal seit langer Zeit einen Präsidenten haben, der sich wenig darum schert, was im Kongress oder im Supreme Court vor sich geht. Der auch sehr von sich überzeugt ist, um es einmal freundlich auszudrücken. Also insofern muss man abwarten, wie sich die anderen Verfassungsorgane auf diese Person und diese Persönlichkeit einstellen. Es gibt auch in konservativen Kreisen heftige Kritik an dem Personenkult, den Trump um sich inszeniert. Und auch seine Sprache stößt bei vielen Konservativen auf Ablehnung. Das heißt, er ist gerade nicht dabei, seine Mehrheiten im Senat zu sichern.

Glauben Sie, dass sich im Senat oder im Repräsentantenhaus auf absehbare Zeit doch genügend finden werden, die möglicherweise sagen, wir wollen diesen Präsidenten nicht mehr?

Soweit sind wir noch nicht, da würde ich jetzt erst einmal abwarten. Aber es zeichnet sich ab, dass er mit einigen seiner Ministern Schwierigkeiten bekommt. Und vor allem jetzt mit dem Einreiseverbot für Staatsangehörige aus sieben muslimischen Staaten ist vor allem die Wirtschaft dagegen. Ein Regieren gegen die großen Konzerne in den USA, das will er ja auch nicht. Alles andere, was er macht, läuft eher in Richtung für die großen Konzerne. Wenn er sich jetzt mit denen überwirft, hat er ein weiteres Problem, eine weitere offene Front. Und ich sehe nicht, wie Donald Trump an fünf verschiedenen Fronten gleichzeitig kämpfen will.