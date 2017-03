Deutsch-türkisches Verhältnis Erdogan unterstellt Deutschland Nazi-Methoden

Schlimmer geht immer. Das scheint gegenwärtig das Motto in den deutsch-türkischen Beziehungen zu sein. Von höchster türkischer Stelle gab es am Sonntag den bislang größten verbalen Tiefschlag.

Erdogan heizt mit seinem Nazi-Vergleich die Auseinandersetzungen zwischen Deutschland und der Türkei an.

"Das ist ein unglaublicher und nicht akzeptabler Vorgang, dass der Präsident eines Nato-Mitgliedes sich so über ein anderes Mitglied äußert. Und vor allem einer, der mit dem Rechtsstaat ja erhebliche Probleme hat."

Unions-Fraktionschef Volker Kauder

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan teilte kräftig aus: "Hör zu, Deutschland. Ihr habt mit Demokratie rein gar nichts zu tun. Eure gegenwärtige Praxis unterscheidet sich nicht von den Praktiken der Nazi-Ära. Damit ihr's wisst." Und trotz scharfer Kritik legte er Stunden später am Sonntagabend nach: "Ich habe gedacht, der Nationalsozialismus in Deutschland ist vorbei, aber er geht noch immer weiter."

Erdogan ist erbost, weil zwei seiner Minister in Deutschland keinen Wahlkampf für ihn machen durften: "In Deutschland lassen sie unsere Kollegen nicht reden. Sollen sie nur. Sie glauben wohl, wenn sie es verbieten, werden in Deutschland die Stimmen überwiegend Nein ausfallen statt Ja."

Vorwürfe von Bozdag nach geplatztem Auftritt in Gaggenau

Am Freitag hatte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Regierungschef Binali Yildirim telefoniert. Die Nachrichtenagentur Anadolu hatte gemeldet, beide hätten ein konstruktives Gespräch miteinander geführt, und Yildirim habe ein anderes Vorgehen bei Ministerauftritten angekündigt.

Einer der betroffenen Minister meldete sich jetzt zu Wort. Justizminister Bekir Bozdag wollte vor wenigen Tagen im badischen Gaggenau sprechen: "Jene, die die Versammlung veranstalten wollten, haben mit Terror und Gewalt überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil: Die Bundesregierung nimmt Terroristen in Schutz. Die Stadtverwaltung, die die Veranstaltung abgesagt hat, steht unter massivem Druck der Terroristen. Fetö, DHKP-C – sie alle laufen dort frei herum."

Türkischer Außenminister: "Niemand darf uns belehren wollen"

Ankaras Außenminister Mevlüt Cavuşoglu will sich am Mittwoch mit seinem deutschen Amtskollegen Gabriel treffen, um über die Angelegenheit zu sprechen. Mit welcher Einstellung der deutsche Außenminister rechnen darf, machte Cavuşoglu schon mal klar: "Niemand darf seine Grenzen überschreiten. Jeder muss das Recht achten. Jeder muss Doppelstandards in Demokratie und bei Menschenrechten meiden. Niemand darf uns belehren wollen. Was immer sie sagen, wir fürchten uns nicht und lassen uns nicht einschüchtern. Wir werden ihre Heuchelei in Sachen Demokratie und Menschenrechte ans Licht bringen."

Erdogan: "Wir werden sie gegenüber der ganzen Welt blamieren"

Es ist schwer abzusehen, wie die verbale Eskalation bei den Menschen in der Türkei ankommt. Die Äußerungen sind im Zusammenhang mit dem für den 14. April angesetzten Referendum zu sehen. Bei der Volksabstimmung geht es um Verfassungsänderungen, die das parlamentarische System in ein Präsidialsystem umwandeln würden. Präsident Erdogan bekäme durch die Änderungen eine große Machtfülle. In Richtung Berlin drohte er in Istanbul: "Am Ende werdet ihr verlieren. Auf internationalen Veranstaltungen werden wir das, was ihr gemacht habt, immer wieder erzählen. Wir werden sie gegenüber der ganzen Welt blamieren."

Versöhnung und Ausgleich klingen anders - es ist eine heftige Belastungsprobe für die deutsch-türkischen Beziehungen.