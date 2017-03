Computer gewinnt gegen Menschen Der Roboter mit dem Pokerface

Beim Schach war die Sache schon 1996 geklärt, als der IBM-Computer "Deep Blue" den Weltmeister Garri Kasparow besiegte. Letztes Jahr das nächste Etappenziel: Ein Google-Rechner besiegte den amtierenden Meister im japanischen Brettspiel "Go" haushoch mit 5:0. Und jetzt Poker: Gleich zwei Systeme haben gegen menschliche Kartenspieler gesiegt. Das eine heißt "DeepStack" und wurde von kanadischen und tschechischen Forschern entwickelt. Das andere "Libratus" von der Carnegie Mellon Universität in Ohio.

Beim Schach lässt sich mathematisch ausrechnen, welcher konkrete nächste Spielzug rational am vernünftigsten ist. Beim Poker hängt vieles von der Gesamtstrategie des Gegners ab – und die kann variieren; sie kann vom Einsatz abhängen, aber auch von der Persönlichkeit. Gute Pokerspieler haben intuitiv ein Gespür dafür – aber genau dieses Gespür oder diese Intuition kann man einer Maschine nicht so leicht einprogrammieren. Das Programm muss seinen Gegner bis zu einem gewissen Grad auch kennenlernen.

Die Forscher sehen darin einen großen Schritt in der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz. Die Fähigkeiten, die beim Pokerspiel wichtig sind, ließen sich übertragen auf Systeme in anderen Lebensbereichen. Denn auch in der Wirtschaft kommt es häufig darauf an, mit unsicheren Informationen umzugehen und gegnerische Strategien zu erkennen. Genauso gut könnten solche Verfahren aber auch in der Medizin verwendet werden, wo Ärzte oft etwas entscheiden müssen, ohne vollständige Information zu haben.