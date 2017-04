Guido Cantz veräppelt Liefers und Prahl Die lebendigste Leiche im "Tatort"

An einem Montagmorgen schlüpfen die Schauspieler Axel Prahl und Jan Josef Liefers in ihre Rollen als "Tatort"-Kommissar Frank Thiel und Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne. Es ist eine Szene mit einer "Leiche" zu drehen. Spaßvogel und "Verstehen Sie Spaß?"-Moderator Guido Cantz verwandelt sich dank ausgiebiger Maske in diesen Toten, verhält sich allerdings auf dem Seziertisch völlig anders als erwartet.