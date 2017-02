Verkehrsreichste Städte Deutschlands Zwei Stau-Spitzenreiter in Baden-Württemberg

Zwei Stau-Spitzenreiter in Baden-Württemberg

Beim bundesweiten Stauaufkommen liegen Stuttgart und Heilbronn gemeinsam mit Köln auf Rang zwei hinter München: Durchschnittlich verbrachten Autofahrer im Jahr 2016 in den drei Städten je 46 Stunden zu Stoßzeiten im Stau. In München waren es 49 Stunden. Zu diesem Ergebnis kommt der Verkehrsdatendienstleister INRIX, der die Verkehrslage in weltweit mehr als 1.000 Städten und Ballungsräumen analysiert hat, darunter 62 deutsche Städte.