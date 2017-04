Landtagsschlagabtausch um Verkehrspolitik in BW "Verbotskeule" versus "blind und taub"

Die SPD im Landtag hat der grün-schwarzen Landesregierung vorgeworfen, im Kampf gegen Luftschadstoffe zu einseitig auf Fahrverbote zu setzen. "Das passt in die grüne Verbotskultur", sagte Fraktionschef Andreas Stoch am Mittwoch in Stuttgart. "Fahrverbote sind für Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) nicht Mittel zum Zweck, sondern Ziel seiner Politik." Das bestritt der Grünen-Politiker vehement und verwies auf die Gefährdung der Gesundheit der Menschen durch Emissionen.

Hermann reagierte tief getroffen. Stochs Rede sei aggressiv, undifferenziert und realitätsfern gewesen. "Was haben wir gemeinsam gemacht in den letzten Jahren?", rief Hermann Stoch mit Blick auf die grün-rote Koalition 2011 bis 2016 zu. "Warst du blind und taub in den letzten fünf Jahren?", fügte er hinzu und erinnerte an gemeinsame Projekte wie die Einführung von Regionalbussen, den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und große Schienenprojekte.