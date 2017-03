Zeugin bei NSU-Ausschuss zu Kiesewetter-Mord Neue Spekulationen um Geheimdienste

Für den NSU-Untersuchungsausschuss in Stuttgart hat sich der Verdacht bislang nicht erhärtet, dass ausländische Geheimdienste am Tag der Ermordung Kiesewetters in Heilbronn waren. Eine neue Zeugin sorgt nun für Wirbel.

Welche Rolle spielten ausländische Geheimdienste beim Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter? Eine Zeugenaussage beim NSU-Untersuchungsausschuss im Stuttgarter Landtag gab am Montag neue Anhaltspunkte.

Eine Rechtsanwältin, die sich selbst als Zeugin gemeldet hatte, sagte aus, eine Kontaktperson habe ihr erklärt, es sei am 25. April 2007 auf der Theresienwiese in Heilbronn um ein Waffengeschäft gegangen. Die Anwältin verteidigte ein Mitglied der islamistischen Sauerlandgruppe, die Terroranschläge in Deutschland verüben wollten.

Türkischer Geheimdienst und CIA sollen vor Ort gewesen sein

Nach Angaben ihrer Kontaktperson sei am Tag der Ermordung Kiesewetters ein Türke in Heilbronn gewesen, der sowohl für den türkischen Geheimdienst MIT als auch für den amerikanischen Geheimdienst CIA gearbeitet haben soll. Die Anwältin erklärte, sie habe aus diesen Angaben geschlossen, dass es sich bei dem Türken um Mevlüt K. gehandelt habe. Er soll der Sauerlandgruppe Zünder geliefert haben.

Die Aussage steht im Widerspruch zu diversen Zeugenbefragungen, dass Mevlüt K. am 25. April 2007 nicht in Heilbronn gewesen sein konnte.

"Aus Sicherheitsgründen" wollte die Zeugin den Namen der Kontaktperson nicht nennen. Sowohl amerikanische als auch deutsche Behörden hatten beteuert, es habe keinen Einsatz gegen Islamisten am Tattag in Heilbronn gegeben.

Der Ausschuss beschloss, ein Ordnungsgeld gegen die Anwältin beim Amtsgericht zu beantragen. "Wir sind der Auffassung, dass sie kein Zeugnisverweigerungsrecht hat", sagte Ausschusschef Wolfgang Drexler (SPD). Bislang habe es keine Zeugen gegeben, die die Anwesenheit von Mevlüt K. auf der Theresienwiese am Tattag bestätigt hätten. Das Gremium hatte auch Mitglieder der Sauerlandgruppe befragt.

Justizmitarbeiter in Ravensburg sollen rechte Musik verteilt haben

Am Montag ebenso vernommen wurde ein ehemaliger Häftling der Jugend-Strafanstalt Ravensburg. Der heute 33-jährige Zeuge war früher Mitglied in der rechtsextremen Gruppierung "Autonome Nationalisten Backnang" und an mehreren Straftaten beteiligt.

Seine Aussage wirft ein schlechtes Licht auf die Mitarbeiter des Jugendgefängnisses: Diese sollen in den Jahren 2004 und 2005 CDs mit rechtsradikaler Musik an

jugendliche Strafgefangene verteilt haben - kostenlos. Justizvollzugs-Beamte seien Rechtsradikalen gegenüber wohlwollend gewesen.

Auch eine ehemals rechte Liedermacherin befragt

Zuvor hatte das Gremium eine frühere rechte Liedermacherin befragt, um Hinweise auf mögliche Helfer des NSU in Baden-Württemberg zu bekommen. Die 48-Jährige beteuerte aber, vom NSU erst aus den Medien nach ihrem Ausstieg aus dem Rechtsextremismus etwas gehört zu haben. Hintergrund der Befragung: Das NSU-Trio hielt sich oft in Baden-Württemberg auf, so dass der Verdacht besteht, es könnte hier Helfer gehabt haben. Die Bekenner-DVD des NSU war mit einem Lied der Rechtsrock-Band Noie Werte unterlegt, die aus dem Land stammt.

Bisher keine Hinweise auf ein NSU-Unterstützernetzwerk in BW

Der zweite NSU-Ausschuss im Landtag geht der Frage nach, ob der NSU in Baden-Württemberg Helfer hatte. Eine Ermittlungsgruppe des Landeskriminalamtes hatte 52 Personen identifiziert, die direkten Kontakt zum NSU oder zu dessen Kontaktpersonen gehabt haben. Hinweise auf ein Unterstützernetzwerk sahen die Ermittler aber nicht.