Am Wochenende wird es in BW mild und windig Bestes Wetter zum Drachen steigen lassen

Pünktlich zum Wochenende können sich die Menschen in Baden-Württemberg auf Sonne und milde Temperaturen - aber auch kräftigen Wind - einstellen. "Es fühlt sich daher etwas kühler an, auch wenn es örtlich 19 oder sogar 20 Grad geben kann", so SWR1-Wetterexperte Gernot Schütz. Schon am Freitag soll es etwa in der Kurpfalz bis zu 18 Grad warm werden, wie ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Donnerstag sagte. "Das ist schon sehr mild." Am Samstag könne es am Oberrhein sogar bis zu 20 Grad geben. Starker Wind schafft dann gute Voraussetzungen, um Drachen steigen zu lassen, prognostiziert Wetterexperte Schütz.