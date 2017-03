BWs "Hochdeutsch"-Slogan führt Rangliste an Alles außer unbekannt

"Wir können alles. Außer Hochdeutsch." ist der beliebteste Slogan aller Bundesländer. Bei einer bundesweiten Online-Befragung der Universität Stuttgart-Hohenheim setzten mehr als 54 Prozent der Befragten diesen Spruch auf Platz eins, wie die Hochschule am Donnerstag bekanntgab. Dahinter folgt das Saarland mit "Großes entsteht immer im Kleinen", Nummer drei ist Thüringen ("Hier hat Zukunft Tradition"), auch wenn dieser Spruch gar nicht mehr verwendet wird.



Der Slogan ist darüber hinaus nicht nur sehr beliebt, sondern auch am bekanntesten, rund 70 Prozent der Befragten konnten mit ihm etwas anfangen. Deutlich auf den Plätzen dahinter folgen Sachsen ("So geht Sächsisch") und Hessen ("An Hessen führt kein Weg vorbei"). Die Rote Laterne trägt bei diesem Teil der Umfrage Niedersachsen mit dem Spruch "Niedersachsen. Klar".