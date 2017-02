Winter in Baden-Württemberg So viel Sonne wie sonst nirgends

Das teilte der Deutsche Wetterdienst am Montag in Offenburg mit. Über 250 Stunden lang schien im Schnitt die Sonne in Baden-Württemberg. In manchen Regionen waren es sogar 350 Stunden. Gleichzeitig war das Bundesland mit durchschnittlich 0,1 Grad das bundesweit zweitkälteste - auch wenn in Lahr (Ortenaukreis) am vergangenen Donnerstag sogar 20 Grad gemessen wurden.