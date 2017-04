Umbaupläne in der Stuttgarter Wilhelma Wird der Schaubauernhof gestrichen?

Umbaupläne in der Stuttgarter Wilhelma

Laut Medienberichten vom Wochenende will die Stuttgarter Wilhelma umbauen. Der beliebte Schaubauernhof soll zugunsten eines neuen Elefantengeheges weichen und eingeschränkt werden.

Der Schaubauernhof könnte durch einen Streichelzoo (hier in Karlsruhe, Archivbild) ersetzt werden

Genaue Informationen dazu will der Stuttgarter Zoo am Montagnachmittag bekanntgeben. Zuvor hatten die "Stuttgarter Nachrichten" und die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Geplant sei, an der jetzigen Stelle des Schaubauernhofs 2018 ein neues Elefantengehege zu schaffen. Wo auf dem Wilhelma-Gelände als Ersatz ein Streichelzoo eine neue Heimat finden soll, ist noch unklar.