Wiedereröffnung nach Biogasanlagen-Unfall in Engstingen Lecker essen, wo es eben noch stank

Vor gut drei Wochen liefen aus einer Biogasanlage in Engstingen (Kreis Reutlingen) 1,5 Millionen Liter Gärsubstrat aus. Das Hotel Hydepark war besonders betroffen. Am Sonntag hat es teilweise wiedereröffnet.

Der Geruch im Hotel Hydepark im Gewerbegebiet Engstingen-Haid hat sich mittlerweile verflüchtigt. Im "Per Du", der Gaststätte im Keller des Komplexes, hatte die stinkende Brühe fast zwei Meter hoch gestanden. Eine Spezialfirma übernahm die aufwändigen Reinigungsarbeiten . Am Sonntag nun konnte die Hydepark-Betreiberin Anja Wolfframm teilweise wieder eröffnen.

Unten im Keller - also in den Räumlichkeiten des "Per Du" - laufen noch die Sanierungs- und Reinigungsarbeiten, oben gibt es nun wieder ein Mittagsbuffet und das Restaurant, so Wolfframm. Auch Veranstaltungen können in den oberen Räumen wieder stattfinden.