Wetter in Baden-Württemberg Frühling, Sommer? Traumhaft ist's in jedem Fall

Mittagspause in der Sonne, schwitzend wieder ins Büro - am Freitag war das so. Mit locker über 20 Grad kam der Sommer übers Land - und das im Frühling. Allerdings wird es wieder kühler.

0:47 min Mehr Info SWR-Wetterreporter "Eine sensationelle Wetterwoche" SWR SWR-Wetterreporter Michael Kost ist begeistert vom derzeitigen Wetter. Befürchtungen um zu trockene Böden hält er für überzogen.

Viele Menschen in Baden-Württemberg konnten es am Freitag kaum fassen: Ein Anflug von Sommer machte sich breit im Land. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes

(DWD) war es in weiten Teilen Baden-Württembergs bis zu 25 Grad warm. Die höchsten Werte wurden für das Rheintal erwartet. Grund sei eine südliche Höhenströmung, die subtropische Luft bringe, sagte Meteorologe Thomas Schuster in Stuttgart.

Rekord in Reichweite

Sogar der Temperaturrekord stand auf der Kippe. Der wurde am 28. März 1989 in Baden-Baden aufgestellt - 26,8 Grad war es dort damals warm.

So herrlich war der März, dass sich viele Beobachter schon Sorgen um Natur und Landwirtschaft machen. Ziemlich trocken sah an manchen Stellen der Boden aus, zu wenig Niederschlag am Ende? Dem widerspricht SWR-Wetterreporter Michael Kost: "Der März war mit 70 Litern Niederschlag pro Quadratmeter ein absolut durchschnittlicher Monat."

Es wird ein wenig schlechter