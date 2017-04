Wetter an Ostern Sonne wäre schön, aber überhaupt nicht gut

Ostern. Da will man raus, wandern, radeln, Sonne genießen. Bitte bloß kein Regen. Der ist aber ist gerade ziemlich wichtig. Die Natur sehnt sich nach ihm, aber richtig nass wird's auch an Ostern nicht.

Diese Nachricht aus den letzten Tagen stieß bei vielen Menschen auf Verwunderung: Waldbrandgefahr in Baden-Württemberg! So gab es beispielsweise in Südbaden bereits erste Wald- und Wiesenbrände. Auch in Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) oder in Fischerbach im Kinzigtal (Ortenau) hat es gebrannt.