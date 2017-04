Wetter an Ostern Nach der Eiersuche kommt der Regen

Ostern: Da will man raus, wandern, radeln, Sonne genießen. Bitte bloß kein Regen - aber ausgerechnet über die Feiertage legt der Frühling in Baden-Württemberg jetzt eine Pause ein.

Über Ostern wird es nass und kühler

Tief "Otto" bringt über die Feiertage feuchte und kühlere Atlantikluft. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, soll es schon am Samstag zeitweise regnen. Am Ostersonntag lockert es nur am Vormittag ein wenig auf. Danach regnet es immer wieder, in den Höhen fällt sogar Schnee. Auch für den Ostermontag ist keine Besserung in Sicht. Es bleibt sehr wechselhaft mit Schauern und windig-kühl.

Maximal sechs bis 14 Grad seien nicht zu erwarten. In der Nacht zu Dienstag sinkt die Schneefallgrenze weiter.

So könnten in den Höhen des Schwarzwaldes dann schon in Höhen von 600 Metern wieder die ersten Flocken rieseln. Dass der Schnee auch gleich liegenbleibt, ist unwahrscheinlich. Dafür ist der Boden zu warm.

Regen - ein Segen für die Bauern

Dass es aber regnet, dürfte vor allem die Natur freuen. Denn schon in den letzten Tagen hieß es immer wieder Waldbrandgefahr in Baden-Württemberg! So gab es beispielsweise in Südbaden bereits erste Wald- und Wiesenbrände. Auch in Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) oder in Fischerbach im Kinzigtal (Ortenau) hat es gebrannt.

Grund dafür war die extreme Trockenheit der letzten Monate. Der Winter war in weiten Teilen Baden-Württembergs so trocken und niederschlagsarm wie lange nicht. Ob Wälder, Brunnen, Seen oder Weinberge - allen fehlt das Nass von oben. Folge: Das ganze Ökosystem leidet. Landwirte schlagen Alarm und fürchten um ihren Ertrag.

Besonders Getreidesorten, Raps und auch junge Rübenpflanzen sind bei dieser Witterung mittelfristig gefährdet. Auch für junge Obstbäume, deren Wurzeln noch nicht tief genug in den Boden reichen, könnte die Lage schnell kritisch werden.

Die Folgen der Trockenheit betreffen viele Bereiche: