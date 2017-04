Wetter an Ostern Nach dem Osterhasen kommt der Schnee

Ausgerechnet über die Feiertage hat der Frühling in Baden-Württemberg eine Pause eingelegt - und nach Ostern droht sogar ein Kälteschub. Erst Ende nächster Woche soll es wieder milder werden.

Nach dem Osterhasen kommt der Schnee (Montage)

Schon über die Feiertage dominierte feuchte und kühlere Atlantikluft, die auch am Ostersonntag noch für bewölktes Wetter sorgte. Das kühle und für die Jahreszeit ungewohnte Intermezzo halte zwar nicht lange, meinte Meteorologin Sarah Jäger vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Ostersonntag in Stuttgart. Aber: Frühestens nächsten Freitag soll es wieder milder werden.

Bis dahin müssen sich die Baden-Württemberger sogar für ein paar Tage schon wieder an den Anblick von gezuckerten Bergen und eisbedeckten Windschutzscheiben selbst im Flachland gewöhnen. Los geht es in der Nacht zum Montag. Es bleibt sehr wechselhaft mit Schauern und windig-kühl. Die Temperaturen sollen mancherorts auf bis zu minus 6 Grad fallen und vor allem tagsüber in weiten Teilen des Landes anhaltende Schauer das Wetter beherrschen.

In der Nacht zu Dienstag soll die Schneefallgrenze weiter sinken. So könnten in den Höhen des Schwarzwaldes dann schon in Höhen von 600 Metern wieder die ersten Flocken rieseln. Dass der Schnee auch gleich liegen bleibt, ist unwahrscheinlich. Dafür ist der Boden zu warm. "Dann aber - so etwa ab Mitte der Woche - geht es peu à peu wieder bergauf", sagte die Expertin. Am Freitag könnte es am Oberrhein schon wieder 15 Grad und Sonne geben.

Regen - ein Segen für die Bauern

Der zwischenzeitliche Regen dürfte aber vor allem die Natur gefreut haben. Denn schon in den letzten Tagen hieß es immer wieder Waldbrandgefahr in Baden-Württemberg! So gab es beispielsweise in Südbaden bereits erste Wald- und Wiesenbrände. Auch in Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) oder in Fischerbach im Kinzigtal (Ortenau) hat es gebrannt.

Grund dafür war die extreme Trockenheit der letzten Monate. Der Winter war in weiten Teilen Baden-Württembergs so trocken und niederschlagsarm wie lange nicht. Ob Wälder, Brunnen, Seen oder Weinberge - allen fehlt das Nass von oben. Folge: Das ganze Ökosystem leidet. Landwirte schlagen Alarm und fürchten um ihren Ertrag.

Besonders Getreidesorten, Raps und auch junge Rübenpflanzen sind bei dieser Witterung mittelfristig gefährdet. Auch für junge Obstbäume, deren Wurzeln noch nicht tief genug in den Boden reichen, könnte die Lage schnell kritisch werden.

Die Folgen der Trockenheit betreffen viele Bereiche: