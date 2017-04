Wettbewerb für erste deutsche Astronautin Gebürtige Heidelbergerin noch im Rennen

Deutschlands erste Frau im All könnte eine gebürtige Baden-Württembergerin werden. Die Meteorologin Insa Thiele-Eich aus Heidelberg ist eine von zwei verbliebenen Kandidatinnen.

Die gebürtige Heidelbergerin und Meteorologin Insa Thiele-Eich könnte die erste deutsche Frau im All werden. Sie setzte sich im Auswahlverfahren durch und sicherte sich einen von zwei Ausbildungsplätzen zur Astronautin. Ihren Vater freut das bestimmt.

Bei der Suche nach der ersten deutschen Astronautin sind nun noch zwei Frauen aus Köln und Bonn im Rennen. Die Eurofighter-Pilotin Nicola Baumann und die Meteorologin Insa Thiele-Eich - eine gebürtige Heidelbergerin, die in Bonn arbeitet - wurden aus den letzten sechs Kandidatinnen ausgewählt, wie Jury-Mitglied und Ex-Astronaut Ulrich Walter am Mittwoch in Berlin sagte.