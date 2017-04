Nach AfD-Bundesparteitag in Köln Meuthen hofft auf Ende der Streitphase

Beim AfD-Bundesparteitag wurde die baden-württembergische Ökonomin Alice Weidel ins Spitzenteam gewählt. Meuthen hofft, dass die parteiinternen Streitereien nun ein Ende haben.

Jörg Meuthen (AfD) ist mit dem neuen Spitzenduo zufrieden (Archiv)

"Ich habe immer gesagt, dass wir durch eine Phase des Streits müssen. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir die Reihen schließen", sagte der Fraktionsvorsitzende im Baden-Württembergischen Landtag, Jörg Meuthen (AfD). Er zeigte sich "hochzufrieden" mit dem Parteitag, der am Sonntag zu Ende ging. Es habe fast Feierstimmung geherrscht. "Das gibt Grund zur Hoffnung." Die Partei habe nun ein Programm zur Bundestagswahl und ein Spitzenteam, das mit Alexander Gauland und Alice Weidel das Spektrum der AfD gut abbilde.

Gauland werde eher als der nationalkonservative Vertreter der AfD gesehen - Weidel eher als Vertreterin des wirtschaftsliberalen Flügels, erklärte Meuthen. Zudem könne man sich bei beiden sicher sein, dass sie die Spitzenkandidatur gut könnten. Weidel kommt wie Meuthen, der Fraktionsvorsitzender im Landtag ist, aus dem baden-württembergischen AfD-Verband. Die 38-jährige Unternehmensberaterin in Überlingen (Bodenseekreis) ist bereits Spitzenkandidatin der Landesliste in Baden-Württemberg.

600 AfD-Delegierte aus ganz Deutschland konnten am Wochenende darüber entscheiden, ob die AfD bei der Bundestagswahl ein neues Spitzenteam in den Wahlkampf schickt oder nicht. Für das Spitzenduo stimmten 67,7 Prozent der Delegierten. 28,2 Prozent votierten dagegen.

Alice Weidel und Alexander Gauland (r.) nach ihrer Wahl zum Spitzenduo

Weidel will auch mit Höcke auftreten

Weidel trat 2013 in die AfD ein, als noch Parteigründer Bernd Lucke an der Spitze stand. Als ehemalige Investmentbankerin und promovierte Volkswirtin betont sie auch immer wieder den eurokritischen Kurs der Partei. Sie äußert sich vorwiegend zu wirtschaftlichen Themen. So fordert sie Steuervereinfachungen, verurteilt Pläne, das Bargeld abzuschaffen, und sie will Spanien und Portugal aus der Euro-Zone entlassen.

Im AfD-Bundesvorstand hat Weidel großen Einfluss. Sie entwickelte das Bundesparteiprogramm mit und arbeitete auch am Programm für die Bundestagswahl mit. Sie gilt als Kritikerin des Rechtsaußen-AfD-Mitglieds Björn Höcke, der auf dem Parteitag nicht anwesend war. Weidel sagte am Sonntag vor Journalisten in Köln, dass sie zusammen mit Höcke im Wahlkampf auftreten werde. Sie und Höcke seien "zwei Teile einer Partei". Im Wahlkampf werde man Seite an Seite arbeiten.

Weidel bezeichnet Seehofer als "Nebelkerze"

In ihrer Rede nach der Wahl sagte Weidel, über die Spitzenkandidatur sei zuletzt viel gestritten worden. Doch irgendwann müsse auch Schluss sein. Die AfD solle jetzt vereint in den Wahlkampf ziehen. Den CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer bezeichnete Weidel als "Nebelkerze". In Anspielung auf das Terrorattentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt sagte Weidel, es sei ein Skandal, dass christliche Feste inzwischen "mit Polizei, mit Maschinengewehren und Lkw-Sperren" geschützt werden müssten.

Scharfe Kritik äußert Weidel auch an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wegen ihrer Asylpolitik, die gegen internationale Abkommen verstoße. Weidel wendet sich auch gegen die Krankenversicherung für Asylbewerber, den aus ihrer Sicht "naiven Umgang" mit islamischen Hasspredigern und warnt vor überzogenen Erwartungen bei der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt.

Petry-Rückzug ebnete Weg für Weidel

Erst am Mittwoch hatte die Bundesvorsitzende der AfD, Frauke Petry, in einer Video-Botschaft ihren Verzicht auf die Spitzenkandidatur erklärt und auch die Mitgliedschaft in einem Spitzenteam ausgeschlossen. Damit hat Petry einen Teil des Feldes an der Spitze der Partei geräumt. Auf die Frage, ob damit das Ende von Petry als Bundesparteichefin eingeläutet sei, sagte Meuthen: "Ich sehe das nicht so dramatisch." Petry habe selbst entschieden, dass sie dem Spitzenteam zur Bundestagswahl nicht angehören wolle.