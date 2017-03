Vorstoß von Ministerpräsident Kretschmann Reden übers Fahren

Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann will mit den Autobauern und mit Amtskollegen über die Entwicklung der Autoindustrie ins Gespräch kommen. Kretschmann sagte am Dienstag in Stuttgart, er habe deshalb die Regierungschefs in Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen angeschrieben. Schrittweise wolle er auch Wissenschaftler und Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel wie die Deutsche Bahn einbeziehen. Themenbereiche des geplanten Dialogangebotes: E-Mobilität, autonomes Fahren, die Verbindung der einzelnen Verkehrsträger und digitale Plattformen wie der Mitfahrdienst Uber.



Ein erster Autogipfel könne bereits im April stattfinden - wünscht sich der Ministerpräsident. Es gelte dabei eine Gesamtstrategie zu entwerfen, und nicht einzelne Punkte herauszugreifen. "Der ganze Transformationsprozess fordert uns stark heraus", sagte Kretschmann weiter.